Elk jaar worden Mariah Carey, Wham! en Band Aid weer grijsgedraaid rond de feestdagen. Ook zijn er ieder jaar weer artiesten die een kerstnummer uitbrengen, in de hoop dat het net zo'n klassieker wordt als All I Want for Christmas Is You. NU.nl verzamelt een greep uit de kersthits van 2021.

Ed Sheeran en Elton John - Merry Christmas

Elton John sluit het jaar af met niemand minder dan Ed Sheeran. Het duet Merry Christmas bevat alle ingrediënten van een kersthit: bellen, aanstekelijke vrolijkheid en een romantische tekst. De kans dat we deze single de komende jaren blijven horen is groot, gezien het nummer in het Verenigd Koninkrijk meteen een nummer 1-hit werd. Ook in Nederland werd de top vijf al gehaald.

Sheeran en John hadden de smaak zo goed te pakken, dat ze zelfs nog de versie Sausage Rolls for Everyone opnamen met bloggerkoppel LadBaby. De opbrengsten van Merry Christmas in het VK gaan naar de goede doelen van Sheeran en John.

Duncan Laurence - Wishes Come True

Duncan Laurence had altijd al de wens om eens een kerstliedje te schrijven. Die wens is in vervulling gegaan met de single Wishes Come True. De zanger schreef het nummer samen met zijn verloofde Jordan Garfield en zangeres Judy Blank.

"Mensen zeiden meteen: die markt is wel heel lastig hoor, daar kom je bijna niet tussen. Maar ik wil de gok toch wagen", vertelt Laurence in gesprek met NU.nl over zijn keuze voor een kerstsingle. "Ik vind het vooral heel leuk dat ik straks met Kerst eens mijn eigen liedje kan zingen."

Kelly Clarkson & Ariana Grande - Santa, Can't You Hear Me

Kelly Clarkson is nog veel te horen met haar hit Underneath the Tree, maar levert ook weer nieuw materiaal voor de feestdagen aan. Dit jaar verscheen er zelfs een tweede volledige kerstalbum, waarop ze ook een duet zingt met Ariana Grande: Santa, Can't You Hear Me.

Voor Grande is het ook niet de eerste keer dat ze zich aan een kersthit waagt. Zo boekte ze veel succes met haar single Santa Tell Me en bracht ze vorig jaar nog een duet met kerstkoningin Mariah Carey uit.

Emma Heesters - Holiday

Emma Heesters lijkt een jaarlijkse traditie te maken van het uitbrengen van een kerstlied. Vorig jaar bracht ze al het nummer Als De Eerste Sneeuw Valt uit. Dit jaar heet haar kerstsingle Holiday en dat nummer is - anders dan de titel doet vermoeden - wederom Nederlandstalig.

Voor Heesters is een kersthit niet compleet zonder een danswedstrijd op sociale media. Ook dit jaar daagde ze haar fans uit om haar choreografie bij het nummer uit te voeren.

OG3NE - Christmas On My Doorstep

De zussen van OG3NE brengen elk jaar de kerstsfeer met hun covers van bekende kersthits, maar dit jaar hebben ze zelf een kerstlied geschreven. Samen met hun vader Rick Vol en Bas Uijtdewilligen schreven Lisa, Amy en Shelley het nummer Christmas On My Doorstep. De zangeressen wensen in het nummer dat hun vrienden en familie veilig door de sneeuw kunnen reizen en Kerst met hen komt vieren.

Mariah Carey, Khalid & Kirk Franklin - Fall in Love at Christmas

Mariah Carey zou Mariah Carey niet zijn als ze zelf ook niet een duit in het zakje van nieuwe kerstnummers deed. Vorig jaar voegde ze nog een samenwerking met Ariana Grande en Jennifer Hudson toe aan haar kerstcollectie.

Dit jaar brengt de Amerikaanse zangeres het nummer Fall in Love at Christmas uit, met r&b-ster Khalid en gospelzanger Kirk Franklin. Hiermee levert de All I Want for Christmas Is You-zangeres een meer kerkelijke kerstplaat. Ook dit jaar komt ze weer met een kerstshow op Apple TV: Mariah's Christmas: The Magic Continues.

