Zangeres S10, die Nederland volgend jaar vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, heeft samen met collega Froukje een single opgenomen. De 21-jarige zangeres vertelde vrijdag tijdens een bezoek aan het Glazen Huis van 3FM dat het nummer volgend jaar moet verschijnen.

De zangeressen gaven voordat de nieuwe lockdown inging allebei een show in Carré in Amsterdam. S10 kwam als verrassing op het podium tijdens het optreden van Froukje, waar ze samen het nog niet uitgebrachte liedje Zonder Gezicht ten gehore brachten.

Volgens Stien den Hollander, zoals S10 eigenlijk heet, gaat het nummer over een liefde waar je heel veel van kunt houden, maar die je in een later stadium van je leven kwijtraakt.

De twintigjarige Froukje brak vorig jaar door met haar debuutsingle Groter Dan Ik. Haar nummer Ik Wil Dansen werd door de luisteraars van 3voor12 uitgeroepen tot Song van het Jaar 2021. Naast Ik Wil Dansen haalden Froukjes singles als Niets Tussen en Een Teken ook al meer dan een miljoen streams op Spotify.

Begin deze maand werd bekend dat S10 Nederland in Turijn vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Ze is de eerste kandidaat sinds Sieneke in 2010 die een nummer in de Nederlandse taal ten gehore zal brengen. Wanneer het Songfestival-lied wordt uitgebracht, is nog niet bekend.