Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat George Michael overleed. De zanger was pas 53 jaar, maar laat tal van hits na. NU.nl zet zijn vijf grootste hits en de verhalen erachter op een rij.

Faith

Faith (1987) was na I Want Your Sex het tweede nummer van het gelijknamige soloalbum van George Michael, het eerste van de artiest na het uiteenvallen van Wham!. Hij liet zich voor het nummer inspireren door Prince en Michael Jackson. "Ik dacht: 'Ik kan ook wat Michael kan'", vertelde de zanger in gesprek met Mark Goodier.

De tekst van het liedje gaat over Michaels vertrouwen in zichzelf als soloartiest, nadat hij jarenlang met Wham! op het podium stond. In de clip draagt Michael een zonnebril, leren jas, Levi's spijkerbroek en cowboylaarzen. Later vertelde Michael dat dit een imago was dat hij voor zichzelf had gecreëerd uit onzekerheid.

De zanger kreeg onder meer een Grammy Award voor de plaat, evenals een American Music Award.

George Michael - Faith

Father Figure

Ook Father Figure verscheen in 1987. In het meer dan vijf minuten durende nummer zingt de artiest over verleiding en wil hij alles zijn wat zijn geliefde wenst (If you are the desert, I'll be the sea / If you ever hunger, hunger for me).

In de clip is het model Tania Coleridge te zien, die een taxi aanhoudt die wordt bestuurd door Michael. De twee rijden samen door de stad, hebben seks en de zanger scheurt haar foto's uit tijdschriften.

336 Bekijk Father Figure van George Michael

Freedom '90

In 1990 kwam Freedom '90 uit, een van de weinige uptempo liedjes op Michaels album Listen Without Prejudice Vol. 1. In het nummer zingt hij over zijn successen met Wham!, maar ook over zichzelf als soloartiest en dat hij vrij cynisch is over de muziekwereld (Gotta have some faith in the sound / It's the one good thing that I've got). Overigens is de '90' aan de songtitel toegevoegd om verwarring te voorkomen met Freedom van Wham!.

Michael wilde zelf niet in de clip verschijnen, dus vroeg hij een aantal bekende supermodellen om te figureren. Zo zijn Naomi Campbell, Linda Evangelista en Cindy Crawford erin te zien.

George Michael - Freedom

Last Christmas

De kersthit werd geschreven in het ouderlijk huis van Michael. Wham!-collega Andrew Ridgeley noemt het werk van zijn collega en vriend "een distillatie van de essentie van Kerstmis in muziek". In december 1984 komt Last Christmas samen met Wham!-hit Everything She Wants uit op een dubbelsingle. Het kerstliedje wordt goed ontvangen en wordt een wereldwijde hit, maar bereikt in het Verenigd Koninkrijk toch niet de eerste plaats in de hitlijst.

Datzelfde gebeurt in Nederland: ook hier was Last Christmas nooit een nummer 1-hit. Het liedje heeft sinds 1984 in totaal zestien keer in de hitlijsten gestaan.

De bijbehorende videoclip is minstens zo memorabel als de muziek zelf. In de clip spelen Michael en Ridgeley twee mannen die met hun vriendinnen en wat vrienden tijd doorbrengen in een wintersportgebied.

Beluister Last Christmas van Wham

Careless Whisper

Het intro met de saxofoon is een van de meest herkenbare beginstukken uit de popmuziek ooit. Het nummer verscheen in 1984 en werd mede geschreven door Ridgeley. Officieel is het uitgebracht door Wham!, maar dan wel 'featuring George Michael'.

Michael schreef het liedje nog voor zijn Wham!-tijd, toen hij in de bus zat onderweg naar een dj-klus. "Ik weet nog dat ik het geld gaf voor een kaartje aan de buschauffeur en dat ik toen het saxofoonmelodie hoorde", vertelde de zanger in zijn biografie Bare.

Het liedje gaat over iemand die vreemdgaat. In de videoclip speelt Michael de schuldige partij, die weet dat zijn vriendin op korte termijn zijn overspel zal ontdekken. In Nederland, Engeland en Amerika belandde het liedje op de eerste plek in de hitlijsten.