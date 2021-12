Mart Hoogkamer heeft met zijn nummer Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon) de zomerhit van 2021 gescoord, maar het liedje typeert zijn stijl helemaal niet. De zanger noemt het nummer in gesprek met Volkskrant Magazine "een hoempapaliedje".

Hoogkamers hart ligt bij nummers van Hazes, maar een artiest heeft hits nodig. "Een liedje waar iedereen lekker op gaat, da's óók knap. Hazes had ook Zomer. Maar ook Eenzaam zonder jou, wat ik een van zijn allermooiste nummers vind."

Hoewel de zanger zelf meer met het levenslied heeft, is de opvolger van Ik ga zwemmen ook uptempo geworden. "Neem er één van mij klinkt in mijn oren lekkerder dan Ik ga zwemmen. Je kunt moeilijk op een groot feest met vijftienduizend man alleen maar tranentrekkers zingen. Maar uiteindelijk wil je niet Snollebollekes worden."

Zijn manager was dan ook niet voor Ik ga zwemmen, omdat het eigenlijk niet bij Hoogkamer past. Maar het nummer leverde de zanger tien miljoen views op YouTube en meer dan twintig miljoen streams op. Hoogkamer kreeg tijdens de schrijfsessie vooral lacherige reacties, maar hij bleef bij zijn punt. "Wat lopen jullie nou te lachen? Dit is een hit hè, jongens! Ik weet niet of het serieus wordt genomen bij de radio, maar dit is een nummer dat heel Nederland gaat zingen in de kroegen. Geloof me nou!"