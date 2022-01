Door het overlijden van Avicii en de burn-out van meerdere dj's werd duidelijk: er moet meer aandacht komen voor het bizarre werkleven van dj's. Door corona moesten ze gedwongen pas op de plaats maken. Maar als de grenzen weer opengaan, liggen ook de gevaren weer op de loer, waarschuwt Laidback Luke.

"We voelden ons on top of the world, en ineens was het niks", vertelt de dj, die voluit Lucas van Scheppingen heet. "Ik heb heel vaak dezelfde droom gehad: dat ik door het publiek heen liep, onderweg naar de dj-booth. Op het podium pak ik mijn USB-stick om te draaien, klaar om op te treden, en dan word ik wakker."

Ineens kon er niets meer. Landsgrenzen gingen dicht, festivals werden afgelast en podia bleven gesloten. "Iedereen heeft het zwaar, maar het is wel goed om even rust te nemen en te kijken wat er belangrijk is in het leven."

Waar dj's eerst nog van hot naar her vlogen en binnen één weekend twee verschillende continenten bezochten, wil Van Scheppingen er in de toekomst voor waken dat dat niet meer gebeurt. Want dat is niet altijd goed afgelopen. Hardwell is een van de bekendste dj's die een burn-out kreeg en besloot even rust te nemen. Ook Van Scheppingen zelf raakte twee keer overspannen.

De Zweed Avicii, wiens levensverhaal onlangs verscheen in de vorm van een biografie*, bezweek ook onder de werkdruk en de mentale last die zijn beroep met zich meedroeg. In april 2018 maakte hij een einde aan zijn leven. "Hij was een gepassioneerd muzikant, maar niet gemaakt voor het podium", vertelt Van Scheppingen, die als een van de eersten de muziek van de Zweed hoorde en hem een kans gaf op zijn platenlabel.

"Hij was het meest comfortabel in zijn studio in Zweden, lekker in z'n uppie. Op het moment dat hij het podium op moest, kwamen alle onzekerheden op hem af. Door de grote druk en zijn populariteit kon hij niet zeggen: 'Ik hou er niet van, misschien moet ik het niet doen.' Dan glijd je op een gegeven moment af. Soms wilde ik dat ik meer tijd had gehad om het er met hem over te hebben en hem advies te geven."

Laidback Luke aan het draaien in Miami (mei 2021), toen feesten weer even mogelijk waren. Laidback Luke aan het draaien in Miami (mei 2021), toen feesten weer even mogelijk waren. Foto: BrunoPress

Dj's staan elkaar bij

Mede vanwege het overlijden van Avicii is er binnen de dj-wereld een collectief ontstaan dat elkaar bijstaat. Collega's kunnen hun verhaal zo aan elkaar kwijt. Ook Van Scheppingen maakt deel uit van deze groep.

"We appen en op Zoom komen we regelmatig bij elkaar om het hierover te hebben. Ook tijdens de pandemie is een flink aantal collega's heftig tegen de muur aangelopen. Een paar jaar geleden deden we dit nog niet hoor, maar nu is mentale gezondheid geen taboe meer. Het is fijn dat je het kunt delen als je stress ervaart en weet dat je niet de enige bent met zulke gevoelens. Ook al zit je aan de andere kant van de wereld."

"Als iemand problemen heeft, proberen we diegene te bereiken en zijn we er voor hem. Ook in het afgelopen jaar zijn we collega's kwijtgeraakt. Dus als we elkaar kunnen helpen en zoiets kunnen voorkomen, dan zijn we daar als collectief erg alert op. In het verleden zou je misschien drank en drugs gebruiken om je problemen weg te stoppen, maar nu is het taboe om die problemen bespreekbaar te maken verdwenen."

'Er zullen bizar veel feesten zijn'

Binnen de dj-wereld is mentale gezondheid dus geen taboe meer, maar ook managementbureaus en boekingsagenten moeten daarin meegaan, vindt Van Scheppingen.

"Het is lastig om de grens te bepalen voor dj's. Want het team moet er ook van leven. Als het aan hen ligt, zijn we natuurlijk zo productief mogelijk. Er zijn in de wandelgangen wel wat ideeën om bijvoorbeeld een vakbond op te richten, om de grenzen te bewaken. Bijvoorbeeld een maximumaantal optredens per jaar. En dat het niet meer is toegestaan om binnen één weekend op te treden in Azië én Amerika."

Die balans vinden is lastig, geeft Van Scheppingen toe. "Ik heb het draaien ontzettend gemist, dus als alles weer open is, is mijn eerste ingeving: boek me maar overal. Maar ik ben me er bewuster van dat er grenzen zijn, en dat is al een hele stap."

Geldt dat ook voor zijn collega's? "Ik denk dat het een gekkenhuis wordt als corona geen probleem meer vormt. Daar ben ik wel huiverig voor. Er zullen bizar veel feesten zijn, want mensen willen weer weg en dansen. Daar kijk ik naar uit, maar laten we vooral ook dat bewustzijn houden en er zorg voor dragen dat we daarvan kunnen blijven genieten."

* Tim, de officiële biografie over Avicii geschreven door Mans Mosesson, is sinds november te koop.