Jaap van Zweden kondigde dit jaar zijn vertrek bij het New York Philharmonic aan en heeft in 2024 weer meer tijd voor andere projecten, maar of hij dirigent van het Concertgebouworkest wordt weet hij nog niet. In gesprek met NRC zegt hij dat hij moe wordt van de vraag.

"Het Concertgebouworkest is een verhaal apart. Je moet ervoor gevraagd worden chef te worden en dat doen ze niet, dus dan houdt het op. Ik sta daar heel relaxed in", aldus Van Zweden, die zegt dat hij door de coronapandemie anders tegen het leven aan is gaan kijken en meer tijd met zijn familie wil doorbrengen.

Zo relaxed als hij is, is zijn omgeving echter niet. "Het probleem voor mij is vooral dat iedereen ernaar vraagt. Amsterdam! Jij! Waarom niet nu? En daar word ik moe van, want dat zet stress op de relatie. Terwijl ik echt denk en vind: het leven gaat zoals het gaat en als chef-dirigent van het Concertgebouworkest niet in de sterren staat, dan niet. Maar dat is dan niet omdat ík het niet wil. Want dat is gewoon niet waar."

Van Zweden is regelmatig gastdirigent bij het orkest en sluit een chef-dirigentschap bij welk gezelschap dan ook niet uit. "Als de liefde overspringt, weet je het nooit. Maar de maanden juni, juli en augustus wil ik vrij zijn."

De dirigent, die ook met het Hong Kong Philharmonic werkt, vindt dat het Concertgebouworkest weinig nieuwe muziek speelt. "Het bekende repertoire voor een volle zaal, dat kun je volhouden tot die zaal opeens níét meer vol zit. Ik vind: je moet een orkest van deze tijd zijn. En daar hoort ook muziek van deze tijd bij."

Met zelf componeren is Van Zweden ook bezig. "Als er iets af is, zal ik het zeggen. Maar dan moet het goed zijn, anders laat ik het liever op de plank liggen. En op dit moment is het helemaal nog niet goed. Een mens moet ook niet denken dat hij alles kan. Dat het me is gelukt succesvol als violist én dirigent te zijn, vind ik al heel wat."