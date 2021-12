2021 gaat de boeken in als het jaar waarin Adele haar comeback maakte, Ed Sheeran zijn staat van dienst als hitmachine nogmaals bewees en Justin Bieber weer bovenaan de hitlijsten stond. Tegelijkertijd introduceerde een nieuwe generatie popsterren zich, die meteen haar stempel wist te drukken.

Opvallend is de jonge leeftijd van de nieuwe artiesten die zich dit jaar presenteerden. Olivia Rodrigo en The Kid LAROI, die dit jaar uit het niets tot de succesvolste popsterren behoren, waren allebei nog niet meerderjarig toen hun eerste hits begin 2021 de wereld veroverden.

Helemaal uitzonderlijk is die situatie niet: Britney Spears was bijvoorbeeld ook slechts zeventien jaar bij haar doorbraak en Lorde was net zestien toen wereldhit Royals verscheen. Afgaand op het succes van dit jaar, kunnen deze jonge sterren ook rekenen op een grootse carrière.

Olivia Rodrigo

Vorig jaar rond deze tijd wisten nog maar weinig mensen wie Olivia Rodrigo was. Ze was toen vooral bekend van haar acteerwerk in de series Bizaardvark en High School Musical: The Musical: The Series. In de eerste week van januari bracht ze haar single Drivers License uit, die alles veranderde.

De eigentijdse popballad over het einde van een relatie brak verschillende streaming-records en uit het niets was Rodrigo de meest besproken nieuwe popster. Het bleef voor haar niet bij dat ene hitje. Opvolger Deja Vu deed het al meer dan aardig, maar met het album Sour en de boze punk-pop single Good 4 U over een ex-vriendje dat makkelijk over een relatiebreuk lijkt heen te komen, bewees ze zich definitief. Zowel het album als de single werd een wereldwijde nummer 1-hit.

De achttienjarige zangeres scoorde met Drivers License uiteindelijk het wereldwijd meest beluisterde liedje van het jaar op Spotify en ook Good 4 U bemachtigde een plek in de top vijf. Rodrigo is in alle grote categorieën genomineerd bij de uitreiking van de Grammy Awards van 2022.

198 Olivia Rodrigo - Good 4 U

The Kid LAROI

Dat Justin Bieber dit jaar weer tot de meest beluisterde artiesten van het jaar behoorde, was niet in de laatste plaats dankzij de hit Stay met The Kid LAROI, die al ruim 1`,2 miljard streams op Spotify heeft binnengehaald. The Kid LAROI, een achttienjarige Australische artiest, brak eind 2020 door met het rauwe, gevoelige gitaarliedje Without You, dat een internationale top 3-hit werd. Enkele maanden later verscheen er een duetversie met Miley Cyrus, die de jonge zanger nog meer succes bracht.

Zijn in 2020 verschenen mixtape F*ck Love kreeg in 2021 verschillende heruitgaven. Op F*ck Love 3+: Over You zijn in totaal 35 nummers te horen van de artiest, die eigenlijk Charlton Howard heet. Op deze plaat laat hij vooral een hiphopgeluid horen. Op de plaat zijn ook samenwerkingen met artiesten als Machine Gun Kelly, Marshmello en de overleden rapper Juice WRLD te vinden.

Het pakkende nummer Stay eindigde op de derde plaats van meest beluisterde nummers wereldwijd op Spotify en The Kid LAROI is bij de Grammy's genomineerd in de categorie beste nieuwe artiest.

157 The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

Lil Nas X

Toegegeven, Lil Nas X was niet helemaal een nieuwe ster aan het firmament meer dit jaar. De zanger en rapper scoorde in 2019 al een grote hit met zijn single Old Town Road. 2021 werd echter wel het jaar waarin hij liet zien geen eendagsvlieg te zijn en nu tot de absolute top van de muziekindustrie te behoren.

De 22-jarige artiest, geboren als Montero Hill, deed behoorlijk wat stof opwaaien met de release van de single Montero (Call Me By Your Name) en de bijbehorende video waarin hij paaldansend afdaalt naar de hel om de duivel een lapdance te geven. Het nummer bleef ook na de controverse overeind en heeft inmiddels 1,1 miljard streams behaald op Spotify.

Aan succesvolle opvolgers geen gebrek voor Lil Nas X. De tweede single Industry Baby werd in de Verenigde Staten ook een nummer 1-hit, waarna zijn debuutalbum Montero ook de hoogste regionen van de internationale hitlijsten haalde. De single That's What I Want, waarin hij bezingt dat hij graag een vriend zou willen, doet het maanden na de release nog steeds goed in de Nederlandse Top 40 met een plek in de top tien. Het feit dat hij als openlijk homoseksueel rapper een hiphopplaat heeft gemaakt waarop hij rapt en zingt over zijn liefdesleven en seksualiteit, wordt als baanbrekend gezien in de muziekindustrie.

Lil Nas X maakt in 2022 kans op een Grammy voor beste lied, beste record en beste album. Montero (Call Me By Your Name) was op Spotify wereldwijd het op een na meest beluisterde lied ter wereld.

235 Lil Nas X & Jack Harlow - Industry Baby