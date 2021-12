Nadat zijn eerste Nederlandstalige nummer Amsterdam al een grote hit werd, voelt FLEMMING dat de verwachtingen voor zijn nieuwe single hooggespannen zijn. De zanger brengt op de valreep van dit jaar Zij Wil Mij uit. Ondanks de druk heeft de artiest vertrouwen in het nummer, zegt hij in gesprek met NU.nl.

"Het is toch een maak 't of kraak 't-moment. Óf je wordt een eendagsvlieg óf je volgende singles slaan ook aan. Ik wil natuurlijk een toekomst in de muziek. Daarom ligt hier wel wat meer druk op", zegt de 25-jarige Flemming Viguurs.

De verwachtingen waren afgelopen september met het uitbrengen van Amsterdam een stuk minder hooggespannen. "Ik weet nog dat ik destijds zei dat ik heel tevreden zou zijn als het nummer een half miljoen streams zou pakken. Dat zijn er inmiddels dertien miljoen. Natuurlijk zou ik nu willen dat Zij Wil Mij ook in de Top 40 komt en een gouden plaat pakt."

FLEMMING heeft er vertrouwen in dat de nieuwe single goed ontvangen gaat worden. "Ik vind Zij Wil Mij persoonlijk zelf nog iets vetter dan Amsterdam en dat geldt ook voor mijn omgeving. Dat idee geeft me wel rust. Ik vind de song goed en ik moet op mezelf en mijn muziek vertrouwen."

De zanger schreef het nummer met Marcus Adema en The Companions en draaide de traditionele rollen eens om. "Er gaan veel liedjes over jongens die een meisje versieren, maar het gebeurt ook vaak genoeg andersom. Op dit nummer trekt het meisje de stoute schoenen aan en komt naar mij toe. Toen we dat idee hadden, kwam de rest als vanzelf."

FLEMMING wilde met Zij Wil Mij een nummer maken dat nog meer uptempo is en een clubgevoel geeft. "Toen hij eenmaal af was, was ik zo blij. Ik heb echt een heel goed gevoel hierover. Ik ben tevreden als ik lekker kan viben op mijn eigen muziek en dan hoop ik maar dat anderen het ook leuk vinden."