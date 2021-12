De muziekindustrie stond in 2021 wederom voor grote uitdagingen met een grotendeels in het water gevallen festivalseizoen en concerten die eindeloos uitgesteld werden. Toch zijn er ook enkele artiesten die dit jaar juist doorbraken. Voor FLEMMING bracht de periode van rust juist focus in zijn carrière, en de hit Amsterdam kwam daaruit voort.

Flemming Viguurs was al enige jaren werkzaam in de muziekindustrie en had enkele successen geboekt toen hij vorig jaar besloot de overstap te maken van Engelstalige naar Nederlandstalige popmuziek. Die beslissing pakte goed uit voor de 25-jarige artiest, die met Amsterdam - zijn eerste single in het Nederlands - meteen een grote hit te pakken heeft.

FLEMMING dankt de coronacrisis deels voor de ommezwaai die hij heeft kunnen maken. "Doordat mijn andere werk wegviel, kreeg ik volop de tijd om te schrijven en mijn eigen droom na te jagen. Ik kon stilstaan bij wat ik nu eigenlijk echt wil bereiken met mijn muziek."

Al snel bleek dat dit in het Engels niet ging lukken. "Ik liep een beetje vast. Ik ben fan van het geluid van Ed Sheeran en Shawn Mendes, maar ik merkte dat ik in het Engels sneller een kopie werd en wist niet goed welke kant ik op moest qua stijl. Ik wilde iets vinden wat eigen was. Mijn manager raadde me aan om eens te proberen in het Nederlands te schrijven. Dat probeerde ik en ik wist meteen dat dit de weg was die ik moest bewandelen. De ideeën vlogen uit mijn pen en ik voelde dat het FLEMMING-jasje waarnaar ik op zoek was, begon te ontstaan."

'Goed teken dat vrienden meteen meeneurieden'

De artiest schreef tien tot vijftien nummers in het Nederlands voordat het idee voor Amsterdam ontstond. Op het nummer bezingt FLEMMING hoe hij een meisje weghaalt bij haar vriend die haar niet goed behandelt en vervolgens meeneemt naar Amsterdam voor een date. Van het huidige succes van de single (Amsterdam is inmiddels ruim dertien miljoen keer beluisterd op Spotify) had hij niet durven dromen, maar hij wist al snel dat het nummer potentie had.

"Ik had zelf al wel door hoe catchy het is en dat werd bevestigd toen ik het aan vrienden liet horen. Ze zongen, floten en neurieden het meteen mee. Dat is een goed teken. Vervolgens gingen we om tafel met de platenmaatschappij en legde ik een plan voor, met welke singles we zouden beginnen. Zij wilden hetzelfde voorstellen, dus alle koppen stonden meteen dezelfde kant op."

Nadat het nummer in september was verschenen, ging het hard met FLEMMING. "Het was een vloedgolf. Elke dag kreeg ik nieuws te horen dat als een cadeautje voelde. Het moment waarop ik echt realiseerde wat er gebeurde, was toen we de Top 40 binnenkwamen."

Door de aangescherpte maatregelen heeft hij zijn succes nog niet echt met een publiek kunnen vieren. "Toen het nummer net uit was, speelde ik wel op een festival en toen verbaasde het me al dat er best wat mensen konden meezingen. Verder krijg ik op Instagram vooral filmpjes van kinderen die het meezingen en filmpjes waarin het gedraaid wordt op huisfeestjes. Op die momenten zie ik pas de connectie die mensen met het nummer hebben. Het is mijn droom om het volgend jaar te zingen met een publiek van vijfduizend man dat uit volle borst meedoet."

FLEMMING mag het nummer in ieder geval al aan een groot online publiek ten gehore brengen tijdens de show van gelegenheidsformatie The Streamers. "Het is zo leuk om met al die artiesten op een podium te mogen staan en ik ben zo fijn verwelkomd. Ik word echt gezien als een collega en niet als 'die beginner'. Ik ben zo gemotiveerd om weer een groter publiek te laten zien waar ik al die tijd aan heb gewerkt."