Lowlands 2021 zou het 'coronabevrijdingsweekend' worden. Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg hield voor NU.nl bij hoe de droom van een festivalzomer een ware nachtmerrie werd.

24 augustus 2020: 361 dagen voor Lowlands '21

Dit is de laatste dag van Katinka, die meer dan twaalf jaar mijn personal assistant is geweest. Mijn tranen liggen de hele dag onder mijn oogleden. Ik voel me aangeslagen. De ellende zit diep onder mijn huid. Ik kijk uit naar een maand vakantie.

Ik ben de baas van een beschadigde organisatie. Ik moet inlevingsvermogen en optimisme uitstralen en ervoor zorgen dat iedereen met goede moed aan Lowlands 2021 gaat werken. Dat lukt alleen als ik mijn kracht hervind.



6 december 2020: 257 dagen voor Lowlands '21

Er zijn verschillende vaccins op de markt. Het percentage ziekenhuisopnames onder gevaccineerden is verwaarloosbaar. Nederland is nog niet begonnen met vaccineren. De politiek laat voor het eerst zien niet uit te blinken in crisismanagement.

De overheid denkt na over een 'garantiefonds', dat de rol van verzekeraar op zich neemt als evenementen door corona geen doorgang kunnen vinden. Een hoop gezeik. Veel onzekerheden. Chaos. Maar ik hou mezelf voor dat ik goed gedij in chaos en pep mezelf op met de gedachte dat we er komende zomer doorheen zouden moeten zijn.

Als we er nu niet vol voor gaan, zijn we te laat als de signalen op groen gaan. We communiceren een hoopvolle boodschap: "Er staat een heel internationaal programma klaar. De artiesten willen, jullie willen, wij willen. Lowlands 21 wordt Corona Bevrijdingsdag."

En daar zijn we zelf 100 procent van overtuigd.

Protest tegen coronaregels op het Museumplein. Protest tegen coronaregels op het Museumplein. Foto: ANP

4 februari 2021: 197 dagen voor Lowlands '21

Met de komst van de vaccins ontstaat er een beweging die twijfelt aan vaccinatie, principieel tegen is of er een samenzwering in ziet. De vaccins zijn nog schaars, maar de campagne komt op stoom. Ik kan zelf niet wachten om mijn eerste prik te halen.

Ons wordt gevraagd of we vaccinatie als toegangseis zullen gaan invoeren. Vooral de 18- tot 25-jarigen komen mogelijk niet op tijd aan de beurt voor een prik. Wij zeggen niet op eigen houtje hierover te beslissen. We begrijpen dat er voorwaarden aan evenementen worden gesteld, maar we gaan niet strenger zijn dan de overheid.

16 maart 2021: 157 dagen voor Lowlands '21

De vaccinatiecampagne gaat voorspoediger dan gedacht. De effectiviteit van de vaccins is hoog. Onder gevaccineerden zijn amper ziekenhuisopnames.

We wachten nog steeds op een definitief antwoord over de voorwaarden van het garantiefonds, maar we worden optimistischer.

We kunnen de voorbereidingen niet meer uitstellen en communiceren naar de buitenwereld: "We gaan ervan uit dat het mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus 2021 op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden - zonder 1,5 meter afstand of beperking in bezoekersaantal."

Minister Ingrid van Engelshoven tijdens het Fieldlab-festival. Minister Ingrid van Engelshoven tijdens het Fieldlab-festival. Foto: BrunoPress

22 maart 2021: 151 dagen voor Lowlands '21

Fieldlab organiseert meerdere festivals op het terrein in Biddinghuizen. Iedereen moet van tevoren testen. Veruit de meeste bezoekers zijn nog niet aan de beurt geweest voor vaccinatie. Het is druk bij de testcentra, de sfeer is jolig. Keiharde muziek en opwinding in de 'neuspookhokjes'.

Op het terrein is iedereen die er toe doet aanwezig. Minister Van Engelshoven, OMT-leden, collega's en wetenschappers. We krijgen een presentatie waarin onomstotelijk vastgesteld wordt dat het risico om besmet te raken in de supermarkt of zelfs thuis groter is en in het slechtste geval gelijkstaat aan een festivalbezoek.

Na vier onwennige minuten gaan alle mondkapjes af. Na nog eens vijf minuten valt iedereen elkaar om de nek. In de backstage is het leuker dan vóór corona. Iedereen hangt in elkaars kleedkamer. We mogen weer, het kan weer.

Wel is er 'gedoe' over het vaccin van AstraZeneca. Ik ben bang voor vertraging. Zullen we op 1 augustus een voldoende hoge vaccinatiegraad hebben? Het is hysterisch. Als mijn huisarts vertelt dat ze door de vele weigeraars nog wat 'Astra' overheeft en dat ik mijn eerste prik binnen een uur kan halen, stap ik in de auto en scheur naar haar praktijk.

Prik één is binnen! Tweede vaccinatie op 26 juni.

"Corona Bevrijdingsdag ligt binnen handbereik." "Corona Bevrijdingsdag ligt binnen handbereik." Foto: ANP

22 april 2021: 120 dagen voor Lowlands '21

Het wordt duidelijk dat het garantiefonds er komt, al is de kogel nog steeds niet door de kerk. De voorwaarden blijven vaag. We moeten richting artiesten, onderaannemers en zzp'ers een slag om de arm houden. Bedrijven en artiesten weten dat ze opnieuw mensen moeten inhuren en garanties geven. Dat zorgt voor druk. Voor hen en voor ons.

We zijn uitverkocht, omdat iedereen z'n kaartje uit 2020 wilde houden. We willen blijven communiceren dat we bezig zijn. Daarom geven we een teken van leven en kondigen nieuwe namen aan. Tegelijkertijd vraag ik me af: is dit de moed der wanhoop, of ben ik oprecht optimistisch? Ik besluit dat laatste.

De cijfers geven me gelijk. Vaccinatiegraad omhoog, ziekenhuisopnames naar beneden. Als je de lijntjes doortrekt zijn alle risicogroepen in augustus veilig en de ziekenhuizen leeg. De jonkies zijn op Lowlands net wel of net niet dubbel gevaccineerd. Maar die kunnen met Testen voor Toegang naar binnen.

Corona Bevrijdingsdag ligt binnen handbereik!

19 mei 2021: 93 dagen voor Lowlands '21

De voorwaarden van het garantiefonds zijn eindelijk duidelijk. Iedereen draait op volle toeren. De GGD prik- en teststraten hebben voor schaarste aan materialen en mensen gezorgd. Het vergt overtuigingskracht om de juiste medewerkers terug te krijgen. Hun huidige baan biedt meer zekerheid dan het staartje van het festivalseizoen.

Er is voortdurend overleg met internationale festivals. In ieder land gelden andere regels. Het is ondoenlijk de veranderingen bij te houden en de consequenties te overzien. De ondoorzichtige Brexit-regels maken alles nog ingewikkelder.

Maar iedereen wil toeren en voelt loyaliteit naar de fans. Het publiek smacht naar festivals en vrijheid. De Amerikanen lopen het grootste risico, toch willen ze nog steeds de oversteek maken. "We want to make it happen, hold the spot for us."

6 juni 2021: 75 dagen voor Lowlands '21

De ziekenhuisopnames blijven dalen. Sterker dan verwacht. Iedereen wil naar buiten, terrassen op, horeca in, evenementen bezoeken. Het kabinet besluit dat festivals vanaf 30 juni zonder grote beperkingen op het aantal bezoekers en zonder anderhalvemeterregel zijn toegestaan. Zie je wel, het komt goed.

Minister De Jonge zegt dat je je kunt laten vaccineren met één Janssen-prik en daarna direct de discotheek in mag. Het is een enorm succes. De jongelui staan in de rij.

De kroegen puilen uit tijdens het weekend van 26 juni. De kroegen puilen uit tijdens het weekend van 26 juni. Foto: ANP

26 juni 2021: 55 dagen voor Lowlands '21

Ik ga met een vriendin naar de stadsschouwburg en ontvang op diezelfde dag mijn tweede vaccinatieprik. Pas over twee weken krijg ik een groen vinkje, dus moet ik naar een testcentrum. Maar naderhand krijg ik geen bericht. Het systeem ligt plat.

Ik kom de schouwburg niet in. Ik toon mijn testafspraak en mijn papieren vaccinatiebewijs en bezweer dat ik absoluut geen klachten heb. Ik mag toch naar binnen.

In de cafés om de hoek na de voorstelling puilt het uit. Niks afstand, niks coronacheck bij de deur. Het is onhoudbaar voor de mensen die daarvoor zijn aangesteld. Het is een prachtige avond. Ik ga erin op, want ik ben gevaccineerd en onkwetsbaar. Denk ik. Ik maak me wel zorgen. Kan dit opeens zomaar?

Onze mensen proberen duidelijkheid te krijgen van de overheid over het testbeleid. We bereiden ons voor op 60.000 bezoekers, vele duizenden werknemers, artiesten, cateraars, bewegingen van buiten het festival naar binnen en omgekeerd. Een enorme logistieke operatie die lijkt te worden onderschat door de overheid.

6 juli 2021: 45 dagen voor Lowlands '21

De besmettingscijfers onder jongeren zijn gigantisch! Mijn buurmeisje was uit met vriendinnen. Van de twaalf hebben er elf corona. Ook mijn zoon van zeventien heeft na een kroegbezoek corona gekregen en zit in quarantaine. Ik ben topfit, want gevaccineerd. Mijn vrouw nog niet. Ze maakt zich zorgen, maar voelt zich goed.

"Gaat Lowlands door? Wat moeten we doen?" Wij moeten onze zakelijke partners steeds antwoorden dat als wij of zij annuleren, ze geen geld krijgen uit het garantiefonds. Leveranciers laten weten dat het personeel in groten getale af dreigt te zeggen. Ze geloven er niet meer in. Ze proberen vast te houden wat er vast te houden valt.

Er ontstaat een crisissfeer. Ook ik weet dat er geen houden meer aan is. Toch betalen we de grootste artiesten hun productievoorschotten in de wetenschap dat het afgedekt is door het garantiefonds. We zitten tot over onze oren in de kosten en kunnen niet annuleren onder onze eigen verzekering. Dat zou miljoenen kosten.

Een aantal Amerikanen zeggen hun Europese tour af: "It's madness to keep this on its feet."

Een bezoeker maakt gebruik van Testen voor Toegang. Een bezoeker maakt gebruik van Testen voor Toegang. Foto: BrunoPress

7 juli 2022: 44 dagen voor Lowlands '21

"De overheid wil iedereen om de 24 uur laten testen", zegt onze onderhandelaar Ronny Hooch Antink. Hij kijkt me radeloos aan. Ik ontplof.

Als we drie minuten per test rekenen, zijn we met de 60.000 bezoekers drieduizend uur per dag bezig. Ze zijn knettergek geworden. Ronny blijft rustig: "Ik heb het ze voorgerekend."

Ik zeg: "Ronny, dit wordt geen Lowlands, dit wordt een Noord-Koreaans strafkamp. Het publiek gaat dit niet doen, wij kunnen dit niet besturen."

Wat gaan ze zeggen bij de komende persconferentie?

9 juli 2021: 42 dagen voor Lowlands '21

Op de persconferentie blijkt dat grote evenementen tot minstens 13 augustus niet doorgaan. Het stelt ons voor nog grotere problemen.

Hoe kan je van ons verwachten dat we 60.000 bezoekers om de 24 uur testen en tot die tijd doorgaan met de productie, bands en artiesten, de bierbrouwer, alle cateraars en het personeel inhuren met het risico dat je drie dagen voor de start alles af moet zeggen?

Een combinatie van woede, ongeloof en radeloosheid over zoveel stompzinnige naïviteit van bestuurders die keer op keer uitgelegd kregen hoe groot onze logistieke operatie is, maakt zich van me meester.

Het regent afzeggingen van personeel. Ook de Amerikaanse acts zeggen een voor een af. Niemand gelooft meer dat het goed komt. Toch worden er nieuwe acts geboekt.

De overheid houdt de poot stijf. "Als jullie nu willen cancelen is dat aan jullie, maar dan is er geen garantiefonds. De testeisen blijven onverkort van kracht. Hoe je het regelt is jullie probleem."

Op de avond van de persconferentie ontmoet ik OMT-lid Marion Koopmans. Na de uitzending zegt ze dat bij deze besmettingscijfers echt niets anders kan adviseren. Ik zeg dat ik het begrijp. Voor mij is dan al duidelijk dat er dit jaar geen Lowlands zal zijn.

Het is onmogelijk in dit krachtenveld iets fatsoenlijks op te leveren. Ik wil er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Niet voor een Lowlands dat op een strafkamp lijkt. Niet voor een potentiële nieuwe piek in ziekenhuisbezettingen. Niet voor een organisatie die een groot deel van het personeel kwijt is door het zwabberbeleid van de overheid.

16 juli 2021: 35 dagen voor Lowlands '21

De eerste vrachtwagens zijn ladingen aan het lossen op het terrein. Een deel van mijn crew is volop bezig. De Bravo-tent staat opgesteld. De X-Ray-tent is in aanbouw.

Mark Rutte spreekt het verlossende woord uit op de persconferentie van 26 juli. "De maatregelen met betrekking tot de evenementen worden van 13 augustus verlengd tot 1 september", zegt hij bijna terloops.

Een wrange opluchting daalt over me neer. Zo moet een onverdoofd gecastreerd varkentje zich voelen, als hij door de 'politiek' tot worst gedraaid wordt.