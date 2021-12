Ringo Starr brengt volgend jaar een nieuw boek uit over The Beatles. De drummer, die eerder al boeken maakte over de groep, komt met een bundel van oude foto's en verhalen.

In Lifted: Fab Images and Memories in My Life with the Beatles from Across the Universe deelt Starr, naast Paul McCartney de enige nog levende Beatle, foto's uit zijn eigen archief. Ook haalt hij herinneringen op aan de band. Het boek moet een unieke kijk geven op The Beatles, maar dan gezien door de ogen van de drummer.

Het boek komt uit op Valentijnsdag, 14 februari. De opbrengst ervan gaat naar The Lotus Foundation, een organisatie die verschillende goede doelen steunt.