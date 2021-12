Mariah Carey voert voor het derde jaar op rij rondom Kerst de Amerikaanse hitlijst aan met All I Want For Christmas Is You. Het is daarmee het eerste lied in de geschiedenis van de hitlijst dat in drie verschillende periodes de lijst aanvoert, meldt Billboard.

All I Want For Christmas Is You werd al in 1994 uitgebracht op het album Merry Christmas, maar niet als single. Het nummer kwam daardoor niet in aanmerking voor een plek in de hitlijst.

Inmiddels zijn die regels veranderd en wordt het nummer elk jaar rond de feestdagen veel gestreamd, gedownload en op de radio gedraaid. Daardoor behaalde de kersthit in 2019 voor het eerst de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Ook rond de kerstdagen in 2020 voerde Carey de hitlijst aan.

Het nummer heeft nu in totaal zes weken op de eerste plaats gestaan en is op Spotify inmiddels meer dan een miljard keer beluisterd.

Het was nog niet eerder voorgekomen dat een nummer drie keer de koppositie bereikte met tussenpozen waarin het ook weer de hitlijsten verliet.

Carey bracht dit jaar wederom een kerstsingle uit. Op het nummer Fall in Love at Christmas is ze te horen samen met Khalid en Kirk Franklin.