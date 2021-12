De muziekindustrie stond in 2021 wederom voor grote uitdagingen met een grotendeels in het water gevallen festivalseizoen en concerten die eindeloos uitgesteld werden. Toch zijn er ook een paar artiesten die in 2021 juist doorbraken. Froukje wist de tijdsgeest te vangen in nummers als Ik Wil Dansen.

'Ik wil dansen' was dit jaar een veelgehoorde leus. De titel van de hit van de twintigjarige zangeres Froukje Veenstra verscheen op spandoeken tijdens de Unmute Us-demonstraties tegen de sluiting van de cultuursector en het nummer werd door 3voor12 uitgeroepen tot Song van het Jaar. Ik Wil Dansen, dat gaat over uitgaan om de pijn van het dagelijkse leven te ontvluchten, werd echter niet over tijden van lockdowns geschreven, vertelt de zangeres in gesprek NU.nl.

"Ik schreef het nummer al ruim voordat corona een ding werd", legt Froukje uit. "Het is best onwerkelijk om te zien dat het nu zo'n lading heeft gekregen. Ik snap het wel, want voor mij en mijn band is het ook echt ons anthem geworden. Het is gewoon een toepasselijke leus."

De deur is op slot

In later geschreven nummers als Niets Tussen en Onbezonnen maakt Froukje wel degelijk toespelingen op de situatie rondom het coronavirus. Met zinnen als "een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot", "het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar" en "je kan niet wegrennen als je opgesloten zit" lijkt ze gevoelens uit tijden van lockdown op papier te zetten, die resoneren bij haar luisteraars.

"Ik schrijf over wat ik meemaak en wat er in mij omgaat en om de huidige situatie kun je niet heen. Corona is nu eenmaal een groot onderdeel van ons leven geworden en daarom ook onvermijdelijk terug te horen in mijn muziek. Maar het is zeker niet iets waar ik over nadenk om bewust te doen."

“Kunst en muziek zijn altijd inherent aan de tijd waarin het gemaakt wordt. Maar ik hoop tegelijk dat ik meer kan zijn dan een artiest die de gevoelens van mensen in deze tijd onder woorden kon brengen.”

Doordat haar doorbraak zich in coronatijd voltrok, had Froukje in eerste instantie alleen haar streamingaantallen en aantal volgers op Instagram als graadmeter van haar succes. "Ik was daar in het begin ook wel obsessief mee bezig. Er was weinig te doen, dus ik zat veel achter een scherm alles in de gaten te houden. Dat werkt echt verslavend. Pas sinds een tijdje heb ik de drang niet meer om constant de cijfers op Spotify te checken en alles wat over me geschreven wordt te lezen."

Ontlading en vermoeidheid

Hoewel de cijfers haar bezighielden, voelde het tegelijkertijd erg anoniem en abstract. Ze merkte de impact van Ik Wil Dansen pas echt toen ze in het voorjaar optrad tijdens een van de testevenement van Fieldlab. "Toen stond er ineens vijftienhonderd man met mijn nummer mee te zingen."

"Het was vooral heel leuk en overweldigend, hoor. Het was voor ons, net als voor het publiek, een enorme ontlading. Ik was ook bang dat ik het niet zou kunnen, maar ik heb het allerliefste publiek, dat met ons meeleeft. Ik had nooit gedacht dat ik optreden echt zo leuk zou vinden."

Toch hakte het toeren er bij de zangeres wel in. "Ik kwam er tijdens mijn tour achter dat ik er fysiek niet op voorbereid was. Ik raakte mijn stem kwijt en het was vermoeiend. Ik heb ervan geleerd dat je lichamelijk echt klaar moet zijn om een paar keer per week een uur op het podium te staan."

Met de huidige lockdown zal optreden voorlopig niet gaan. "Het is demotiverend om kunst te maken in een tijd waarin constant je hoop wordt afgenomen. Het leven is nu niet het meest inspirerend." Dat weerhoudt Froukje er niet van te blijven schrijven. De jonge zangeres heeft grootste plannen voor 2022: een tweede ep uitbrengen in het voorjaar, te toeren én wellicht een begin maken aan haar eerste album.