De muziekindustrie stond in 2021 wederom voor grote uitdagingen met een grotendeels in het water gevallen festivalseizoen en concerten die eindeloos uitgesteld werden. Toch zijn er ook enkele artiesten die dit jaar juist doorbraken. Zo werd zangeres Meau door het nummer Dat heb jij gedaan de stem van mensen die een ongezonde relatie hebben ervaren.

De 21-jarige Meau Hewitt was al aardig aan de weg aan het timmeren met haar in de zomer verschenen EP Kalmte, maar na de release van de single Dat heb jij gedaan raakte alles in een stroomversnelling.

Het nummer was al dagenlang het meest beluisterde lied in Nederland op Spotify, bereikte eerder deze week de tweede plaats in de Top 40 en komt dit jaar meteen al binnen in de Top 2000. Bovendien treedt Meau op Tweede Kerstdag op met The Streamers en staat ze volgend jaar op Pinkpop.

"Er gebeurt zo veel dat ik er amper bij stil kan staan", vertelt Meau aan NU.nl. "Onlangs zou ik met mijn manager gaan lunchen en toen stonden mijn familie en vrienden daar ineens als verrassing. Ze kwamen het succes met me vieren. Toen daalde ineens in wat ik allemaal meemaak. Het is supervet."

Eigen verwerking

De zangeres was in eerste instantie niet eens van plan om Dat heb jij gedaan uit te brengen. Ze schreef het nummer over een ongezonde relatie waar ze in heeft gezeten. Na een gesprek met een vriendin besloot ze haar gevoelens op papier te zetten. "Ik schreef het puur als verwerking voor mezelf, maar toen ik het had opgenomen, vond ik het toch wel heel mooi."

Hetzelfde gold voor vriendinnen en haar huidige vriend, die haar ervan overtuigden dat ze het nummer toch uit moest brengen. "Dat is een hele goede keuze geweest", lacht de zangeres, die inmiddels al meer dan elf miljoen streams met het nummer behaalde op Spotify. "Ik kijk elke dag wel even naar die cijfers, want er komen er steeds weer zoveel duizenden bij. Het is zo cool om te zien."

“Dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord, vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten, had weg moeten gaan.” Meau in Dat heb jij gedaan

Ook haar inbox stroomt sinds de release vol met berichten van mensen die ook in een toxic relatie hebben gezeten. "Dat had ik echt niet zien aankomen. Ik had geen idee dat zo veel mensen iets vergelijkbaars meemaken. Zij voelen zich door vrienden misschien niet helemaal begrepen, omdat je het pas echt kunt snappen als je zelf hebt gevoeld hoe het is om in zo'n relatie te zitten."

De zangeres geeft toe dat het soms heftig is om al deze berichten te lezen. "Het zijn vaak intense verhalen, maar ik vind het vooral mooi dat mensen zich door het nummer beter begrepen voelen en dat ze het gevoel hebben dat ze hun verhaal aan mij kwijt kunnen."

Door het grote aantal berichten dat binnenstroomt, lukt het Meau niet meer om overal op te antwoorden, maar dat verwachten de schrijvers ook niet, merkt ze. "Veel van hen willen het gewoon even van zich af schrijven."

Uitzonderlijk succes

Door de steeds verder aangescherpte coronamaatregelen heeft Meau nog niet kunnen ervaren hoe het voelt als een groot publiek met haar hit meezingt. "Natuurlijk is dat jammer, maar ik heb niet het gevoel dat het me tegenhoudt. Ik hoor elke dag weer dat ik iets heb bereikt wat ik eerst als onmogelijk zag. Ik hoop gewoon dat ik volgend jaar mijn eigen clubtour (er staan in het voorjaar verschillende uitverkochte concerten in de Nederlandse poppodia gepland, red.) kan gaan doen."

Ondertussen blijft ze gewoon doorgaan met het schrijven van muziek. Het uitbrengen van een volgende single vindt ze spannend, maar ze houdt er rekening mee dat het niet zo hard zal gaan als met Dat heb jij gedaan. "Wat nu met mij gebeurt is echt uitzonderlijk. Ik heb in ieder geval het voordeel dat veel mensen me nu leren kennen. Hopelijk gaan ze daardoor ook mijn volgende liedje checken."

"Dat heb jij gedaan heeft met een specifiek onderwerp veel mensen geraakt, en misschien kunnen minder mensen zich herkennen in het volgende. Dat is ook niet erg, want ik schrijf vanuit mijn eigen gevoel. Het is zo mooi meegenomen dat ik dit nu mag meemaken."