Vanwege de nieuwe coronamaatregelen wordt er vanaf zondag geen publiek meer toegelaten op het terrein van het Glazen Huis voor 3FM Serious Request in Amersfoort. Dit bevestigt een woordvoerder van de NPO zaterdag aan NU.nl.

Ook de kerstmarkt en de geplande workshops in de Prodentfabriek worden geannuleerd. Artiesten en huisgasten zijn nog steeds toegestaan. "Samen met hen maken de dj's van 3FM er een fantastische week van met hopelijk een mooi resultaat voor het Wereld Natuur Fonds", aldus de woordvoerder.

NPO 3FM bouwde op 11 december het Glazen Huis op in Amersfoort. Er werd eerder uitgegaan van een editie waarbij maximaal duizend mensen in een afgesloten gebied een kijkje konden nemen bij de dj's die zich laten opsluiten voor het goede doel.

Het Glazen Huis, dat in 2004 voor het eerst werd opgebouwd, is dit jaar na drie jaar afwezigheid weer terug. De dj's die zich tot en met vrijdag 24 december 17.00 uur laten opsluiten zijn Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen. Ze proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds, voor de bescherming en het herstel van de regenwouden in Zuid-Amerika.