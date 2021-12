De popsector snapt dat er een harde lockdown komt wegens zorgen over de omikronvariant van het coronavirus, maar vraagt wel om perspectief. Volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), is er een langetermijnplanning nodig. Ook de theatersector dringt aan op perspectief.

"We snappen het, maar het komt toch hard aan. We zitten er al zo doorheen met zijn allen", zegt Schans. Hij benadrukt dat hij blij is met de steunmaatregelen die de branche krijgt. "Maar waar wij echt grote behoefte aan hebben, is een soort routekaart. We willen hier graag over meedenken. Nu leven we vaak van persconferentie naar persconferentie."

Met de komst van de avondlockdown twee weken geleden is er al weinig mogelijk voor de evenementensector, zegt Schans. "Bijna alles was natuurlijk in de avond, want het publiek komt vaak 's avonds vanwege werk. Maar bijvoorbeeld theaters hebben nog wel eens matinees overdag. Die kunnen nu niet doorgaan. Dat is toch wel heel erg sneu."

'Grootste klap twee weken geleden gevallen'

Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) maakt zich geen grote zorgen voor de theatersector ondanks de harde lockdown. "De grootste klap is twee weken geleden gevallen toen de avondlockdown werd aangekondigd", zegt hij.

"De meeste voorstellingen zijn in de avond. Dus de theatersector zit al dicht, op een paar uitzonderingen na", vervolgt Van der Ham. Op dit moment moeten theaters om 17.00 uur dicht. Voorstellingen zijn niet zomaar naar de middag te verplaatsen, legt hij uit, waardoor veel voorstellingen niet meer doorgaan. "Want de meeste mensen werken natuurlijk gewoon."

Ook Van der Ham dringt aan op meer actie vanuit het kabinet om de branche te ondersteunen, waaronder goede financiële compensatie. Eerder maakte het kabinet bekend met een specifiek steunpakket voor de culturele sector te komen. De VVTP is nog in overleg met de overheid over de verdeling hiervan, laat Van der Ham weten.

'Musea sluiten de deuren met pijn in hun hart'

Janneke Visser van de Museumverenging, de brancheorganisatie van musea in Nederland, vindt het heel jammer dat musea voor de vierde keer moeten sluiten. "We begrijpen ook dat Nederland voor de uitdaging staat mensen voldoende gezondheidszorg te kunnen bieden. Musea sluiten de deuren met pijn in hun hart, en tegelijk met het vertrouwen dat ze ook na deze sluiting mensen weer een veilig en leuk bezoek kunnen bieden. We houden de blik gericht op een betere toekomst.”

Twee weken geleden kondigde het demissionaire kabinet aan dat onder meer niet-essentiële winkels, theaters en restaurants tussen 17.00 uur en 5.00 uur hun deuren moeten sluiten. Zaterdagavond werd een harde lockdown afgekondigd tijdens de coronapersconferentie. Theaters, horeca, bioscopen en doorstroomlocaties moeten helemaal sluiten.