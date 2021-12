De 22-jarige vrouw die aangifte heeft gedaan tegen zanger Marco Borsato houdt rekening met "een langdurige en zeer emotionele lijdensweg" nu de zanger aangifte tegen haar doet, bevestigt haar advocaat Peter Plasman na berichtgeving van De Telegraaf.

Borsato heeft aangifte gedaan tegen de vrouw die hem aanklaagde wegens "onzedelijke betastingen". De zanger klaagt haar aan voor het doen van een valse aangifte, smaad, laster en een lasterlijke aanklacht, maakten zijn advocaten vrijdag bekend.

"Dit is niet waar mijn cliënte op gehoopt heeft. De stap die de heer Borsato gezet heeft, betekent dat hij niet meer terug kan", zegt Plasman daarover tegen De Telegraaf. "Zij was daarop voorbereid, maar zij hield ook rekening met de mogelijkheid dat de heer Borsato zich anders zou opstellen. Die weg is nu afgesneden."

Volgens Plasman kan ook de jonge vrouw nu weer aangifte doen "wegens het doen van een valse aangifte, laster en smaad", zegt hij bij de krant. "Maar wij vinden het verstandig dat niet te doen." Borsato heeft ook aangifte gedaan tegen de moeder van de vrouw, wegens "uitlokking tot en medeplichtigheid aan voorgaande feiten".

Knoops' Advocaten, het kantoor dat Borsato bijstaat, zegt tegen De Telegraaf: "Vanaf het moment dat op 9 december 2021 een verzoek is gedaan aan het Openbaar Ministerie tot het instellen van een oriënterend onderzoek naar de bronnen van de onterechte insinuaties richting de heer Marco Borsato, is hij met zijn advocaten bezig geweest deze uitvoerige aangifte op te stellen en te voorzien van een aantal aanvullende bewijsstukken."

Nog twee meldingen over mogelijk seksueel overschrijdend gedrag

De vrouw stelde afgelopen week dat ze vanaf haar vijftiende seksueel is misbruikt door Borsato. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak inmiddels in onderzoek. Vorige week liet Borsato via zijn advocaten weten dat hij het OM had gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de beschuldigingen, die hij stellig ontkent.

Na de aangifte door de vrouw kreeg misdaadverslaggever John van den Heuvel nog twee meldingen over mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Borsato binnen. Hiervan is nog geen aangifte gedaan.