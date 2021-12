Danny Vera heeft een nieuwe datum gevonden voor zijn show in de Ziggo Dome. Het concert vindt eind september 2022 plaats, maakte de zanger vrijdag bekend op Instagram.

"Vanwege maatregelen rondom COVID-19 waren we helaas genoodzaakt het concert te verplaatsen, maar gelukkig hebben we een nieuwe datum gevonden", schrijft Vera. "Het concert is verplaatst naar 30 september 2022. Tickethouders ontvangen vandaag een mail van Eventim."

Vera zou aanvankelijk op 24 december optreden in de Amsterdamse concerthal, maar dat ging vanwege de verlenging van de coronamaatregelen niet door. Kaartjes voor die show blijven geldig. De resterende tickets zijn vanaf 20 december te koop.

Het concert wordt de grootste soloshow van Vera.