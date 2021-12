De Hoge Raad heeft bepaald dat de contracten tussen Martin Garrix en zijn voormalige platenmaatschappij Spinnin' Records opnieuw moeten worden beoordeeld. De producer stapte in 2017 al naar de rechter, omdat hij naar eigen zeggen was misleid door zijn platenmaatschappij en management toen hij op zestienjarige leeftijd een contract tekende.

Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, won de zaak. De rechter oordeelde dat de producer en dj in zijn recht stond toen hij zijn contract met Spinnin' Records voortijdig ontbond.

Spinnin' Records en MusicAllStars (het management van Garrix) gingen in hoger beroep, waarbij beide partijen deels in het gelijk werden gesteld. Volgens het gerechtshof was Garrix niet verkeerd voorgelicht bij het aangaan van de overeenkomsten. Anderzijds stelde het hof dat de contractsbepaling die Spinnin' Records en MusicAllStars de mogelijkheid gaf de overeenkomsten tegen dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen, niet geldig was.

Ook oordeelde het hof dat Garrix de fonogrammenproducent is. Een fonogram is een geluidsopname en een fonogrammenproducent kan worden gezien als degene die op financieel en organisatorisch gebied verantwoordelijk is voor geluidsopnamen, waarbij de nadruk ligt op dat laatste.

Garrix gaat in beraad met advocaten over vervolgstappen

Beide partijen gingen na de uitspraak van het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof in Den Bosch, zodat de contracten opnieuw beoordeeld kunnen worden. Verder is de Hoge Raad het eens met de rechtbank en het gerechtshof dat Garrix de fonogrammenproducent is.

De producer laat via zijn management weten dat hij blij is "met de uitkomst dat het nu vaststaat dat Martijn Garritsen de master owner is van zijn eigen tracks (verwijzend naar de uitspraak van de Hoge Raad dat hij de fonogrammenproducent is, red.) en de overeenkomsten opnieuw getoetst gaan worden. We gaan in beraad met onze advocaten over de vervolgstappen."