Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Davina Michelle - HYPER

Davina Michelle sluit een succesvol jaar af met nog een nieuwe single. De zangeres scoorde al hits met nummers als Hold On, Nobody Is Perfect en Sweet Water, dat ze als intervalact tijdens het Eurovisie Songfestival ten gehore bracht. De nieuwe single heet HYPER en de zangeres schreef het samen met Sebastiaan Brouwer. Op het nummer leunt Davine Michelle meer naar poprock, zoals we van artiesten als Avril Lavigne gewend zijn.

FKA twigs & The Weeknd - Tears In The Club

De samenwerkingen van The Weeknd blijven maar binnenstromen. Na nummers met Rosalía, Swedish House Maffia en Post Malone is hij nu te horen op Tears In The Club, de nieuwe single van FKA twigs. De Britse artieste laat hier een wat commerciëler geluid horen dan we van haar gewend zijn. Het is een voorproefje van het derde album van FKA twigs, dat volgend jaar moet verschijnen.

Aaliyah & The Weeknd - Poison

The Weeknd staat deze week zelfs tweemaal in de lijst. Hij verschijnt namelijk ook op het nummer Poison van Aaliyah. Van de in 2001 verongelukte zangeres lag nog muziek op de plank, die volgend jaar zal verschijnen op het postume album Unstoppable. Naast The Weeknd werken ook onderen anderen Drake en Future mee aan de plaat. Eerder dit jaar verschenen de hitalbums van Aaliyah op streamingdiensten. Lange tijd waren slechts enkele singles van haar te beluisteren.

Glen Faria - FF NIKS

Uit een peiling van de NIX18-campagne tegen alcoholgebruik door minderjarigen blijkt dat ouders hun tienerkinderen vaak voor het eerst alcohol laten drinken tijdens de feestdagen. In huize Faria gebeurt dat echter niet. Zanger Glen Faria sloeg de handen ineen met NIX18 en schreef het nummer FF NIKS, dat hij voor zijn zoon Jaïr zingt. De zanger zegt hem alles te willen geven, maar alcohol krijgt hij niet van zijn vader.

Guus Meeuwis & Diggy Dex - Tabee (2021)

Guus Meeuwis en Diggy Dex hebben samen een eindejaarstraditie gecreëerd. De artiesten brengen het nummer Tabee al enkele jaren telkens opnieuw uit met een tekst over wat er in het afgelopen jaar allemaal gepasseerd is. Tabee (2021) gaat zoals verwacht vooral over de maatregelen rondom het coronavirus, waardoor uitgaan maar beperkt mogelijk was en de festivalzomer in het water viel. Beide artiesten maken op Tweede Kerstdag deel uit van de line-up van het concert van The Streamers.

