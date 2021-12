Gelegenheidsformatie The Streamers geeft op zondag 26 december (Tweede Kerstdag) na ruim een half jaar weer een show. Emma Heesters, Flemming en Meau zijn toegevoegd aan de groep artiesten die het livestreamconcert verzorgt.

Initiatiefnemer Guus Meeuwis vond de feestdagen een mooi moment om de groep nieuw leven in te blazen. Het decor van het concert is dit keer de Winter Efteling. De artiesten, onder wie Ronnie Flex, Maan, Danny Vera en Suzan & Freek, brengen een mix van kerstliedjes, medleys en eigen hits.

Ook VanVelzen, Diggy Dex, Nick Schilder, Paul de Munnik, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Frank Lammers en Kraantje Pappie staan op 26 december op het podium. De show start om 20.30 uur en kaartjes kunnen gratis worden aangevraagd via de website van The Streamers. Kijkers kunnen een vrijwillige bijdrage leveren die wordt gedoneerd aan UNICEF.

De groep van achttien bekende artiesten werd opgericht toen live optredens niet mogelijk waren vanwege het coronavirus. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam werd het eerste optreden gegeven. Later volgden nog concerten op het terrein van Paleis Noordeinde en in De Kuip in Rotterdam.