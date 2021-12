De tien festivalgangers die begin november stierven op het Astroworld Festival in Houston zijn allemaal omgekomen door verstikking. Dat heeft de officiële autopsie uitgewezen, melden Amerikaanse media.

Bij één slachtoffer wordt drugsgebruik genoemd als medeoorzaak, maar de schouwarts benadrukt dat verstikking de voornaamste oorzaak is. Eerder gingen er speculaties op dat sommige slachtoffers waren overleden door drugsgerelateerde oorzaken.

De slachtoffers zijn tussen de 9 en 27 jaar. De meesten stonden ongeveer op dezelfde plek toen tijdens een optreden van Travis Scott gedrang in het publiek ontstond. Scott was medeorganisator en zegt pas later gehoord te hebben wat er zich in de meute voor hem heeft afgespeeld, ondanks dat er vanuit het publiek geroepen zou zijn het concert te staken.

Tegen Scott en de andere organisatoren lopen inmiddels verschillende rechtszaken, waarbij miljoenen dollars aan schadevergoeding wordt geëist.