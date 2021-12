Bruce Springsteen heeft 500 miljoen dollar (zo'n 443 miljoen euro) ontvangen voor de verkoop van de opnames van en rechten over zijn muziek. De muziekcatalogus van de artiest werd opgekocht door Sony Music, meldt Billboard.

Springsteen overtreft hiermee de verkoop van de muziek van Bob Dylan. Zijn werk werd voor 354 miljoen dollar aan Universal verkocht. Woordvoerders van Springsteen en Sony wilden het nieuws niet bevestigen maar ontkenden ook niets. Meerdere bronnen weten te melden dat de deal is afgerond.

Springsteens catalogus bestaat uit ruim 300 liedjes, 20 studioplaten, 23 live-albums en nog eens 7 ep's. De 72-jarige artiest bracht zijn muziek uit bij Columbia Records, dat onder Sony valt. Eind jaren tachtig en in de jaren negentig werd hij officieel eigenaar van de opnames van zijn eerdere werk.

Nieuws over de verkoop van zijn masters en rechten zong vorige maand al rond, maar toen was zowel Sony als Universal nog in de race om de rechten te kopen. Sony bracht uiteindelijk het hoogste bod uit.