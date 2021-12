Pinkpop heeft woensdag 28 nieuwe namen aan de line-up toegevoegd. Greta Van Fleet, Tones and I en De Staat zijn de meest in het oog springende nieuwe acts op de 51e editie van het festival. De organisatie blijft positief over het doorgaan van het evenement in 2022, ondanks de blijvende onzekerheid rondom het coronavirus.

"We moeten door, daarom blijven we doorgaan met organiseren", aldus een woordvoerder van Pinkpop. "Niemand kan in de toekomst kijken, maar we hebben wel goede hoop dat het door kan gaan."

Het organiseren van een festival als Pinkpop duurt volgens de woordvoerder een half jaar tot een jaar. Afwachten op verbetering of versoepeling van de coronamaatregelen is dus geen optie. "We kunnen niet wachten tot 1 mei om te beginnen, anders kunnen we net zo goed inpakken."

Ook Son Mieux, Ziggy Marley en Kacey Musgraves zijn te zien op het festival dat volgend jaar van 17 tot en met 19 juni plaatsvindt in Landgraaf. Zij voegen zich bij al eerder bekendgemaakte artiesten als Metallica, Twenty One Pilots, Danny Vera, Pearl Jam, Maneskin, Maan en Imagine Dragons.

Met de toevoeging van de nieuwe namen van woensdag zijn nu in totaal 52 van de 62 acts bekendgemaakt.