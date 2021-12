De oproep van journalist John van den Heuvel aan mogelijke slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag door Marco Borsato heeft twee nieuwe meldingen opgeleverd, vertelde journalist Mick van Wely dinsdagavond in talkshow Beau. Van Wely schreef samen met Van den Heuvel een artikel over vermeend misbruik door Borsato.

Volgens de misdaadjournalist gaat het om "twee partijen die spreken namens de vermeende slachtoffers". "We zullen met hen gaan praten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal", zei Van Wely, die er verder niets over kwijt kon.

De Telegraaf schreef dinsdag dat een vrouw van nu 22 jaar maandag aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik door Borsato. De zanger zou zich vanaf haar vijftiende jaar geregeld aan haar vergrepen hebben. In totaal zou het misbruik zo'n vijf jaar hebben geduurd.

Nadat het artikel verschenen was, vroeg Van den Heuvel mensen die meer informatie hebben zich bij hem te melden. "Aan het artikel is veel onderzoek voorafgegaan. Uit dat onderzoek blijkt ook dat meer meisjes en jonge vrouwen informatie hebben of aangifte overwegen", schreef hij op Instagram.

Dinsdag liet Borsato via zijn advocaten van Knoops' Advocaten weten kennis te hebben genomen van de aangifte. Hij meent dat het "goed" is dat er een aangifte ligt. Die kan volgens hem worden meegenomen in het door hem aangevraagde onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM).

De zanger ziet de uitkomst van dat onderzoek "met vertrouwen" tegemoet. De advocaten laten weten het te houden bij de eerder gegeven reacties en verder niet te reageren.