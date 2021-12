Marco Borsato is officieel beschuldigd van seksueel misbruik. Een 22-jarige vrouw zegt volgens De Telegraaf op haar vijftiende door de zanger te zijn misbruikt en heeft daar maandag aangifte van gedaan. Bij de aangifte is volgens de krant ondersteunend bewijsmateriaal geleverd.

In de aanklacht verklaart de vrouw dat Borsato haar diverse keren betast heeft. Daarbij zou hij niet alleen haar borsten en billen hebben aangeraakt, maar ook zijn hand onder haar rokje hebben gedaan en tussen haar benen hebben gestreeld. Dit zou verschillende keren en gedurende meerdere jaren zijn gebeurd: het misbruik duurde volgens de vrouw van 2014 tot 2019.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten de zaak in onderzoek te nemen.

De zanger zou een huisvriend van de ouders van de vrouw zijn geweest. Volgens De Telegraaf is Borsato na het overlijden van de vader van de vrouw als een soort pleegvader gaan fungeren.

In 2019 heeft de moeder van de vrouw een dagboek ontdekt waarin het seksueel misbruik gedetailleerd is beschreven. De moeder is toen met Borsato gaan praten en heeft om opheldering gevraagd. Het vermeende slachtoffer heeft daarna therapie gevolgd, waarbij de zanger ook aanwezig zou zijn geweest. Borsato zou daar huilend zijn excuses hebben aangeboden.

Borsato ziet uitkomst onderzoek met vertrouwen tegemoet

Borsato laat in een reactie aan NU.nl weten kennis te hebben genomen van de aangifte. Een week geleden vroeg de zanger het OM al onderzoek te doen naar de aantijgingen die in de media werden besproken. Het OM heeft nog niet toegezegd dit onderzoek ook echt te gaan uitvoeren, maar noemde het verzoek wel al ongebruikelijk.

"Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je melding of aangifte. Daarvan is hier geen sprake", aldus een woordvoerder van het OM, die sprak van "een andere dynamiek".

Borsato ziet de uitkomst van dit eventuele onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen", aldus Borsato.

De laatste weken gaan er diverse geruchten over Borsato, die zich op verschillende momenten grensoverschrijdend zou hebben gedragen ten opzichte van minderjarige meisjes. De moeder van de vrouw die maandag aangifte heeft gedaan, benadrukt dat deze geruchtenstroom de aanleiding is geweest tot de aangifte. In het verleden wilde de 22-jarige vrouw dit niet, omdat ze er naar eigen zeggen niet aan toe was.