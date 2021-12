André Hazes doet het ook volgend jaar rustiger aan. De 27-jarige zanger, die kampt met een burn-out, legt al zijn voor 2022 geplande werkzaamheden neer en zal geen concerten geven.

In september werd bekend dat Hazes rust neemt vanwege een burn-out. Zijn management laat dinsdag weten dat hij meer tijd nodig heeft. "André werkt er hard aan om weer beter te worden, maar dit vergt veel tijd en rust."

"Daarom is er besloten om voor onbepaalde tijd al het werk neer te leggen en worden ook voor 2022 de werkzaamheden, waaronder ook liveoptredens, afgezegd."

Verdere uitspraken over hoe het met de zanger gaat, worden niet gedaan. "Wij vragen alle fans en media om de rust van André te respecteren."

Sinds september is Hazes niet meer in de openbaarheid geweest. Ook is zijn relatie met Sarah van Soelen op pauze gezet, zo liet de influencer onlangs weten. De zanger zou tijdelijk bij zijn moeder Rachel wonen en therapie volgen.