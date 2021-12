Rob de Nijs geeft op 10 april in de Amsterdamse Ziggo Dome zijn allerlaatste concert. In de show 't Is Mooi Geweest neemt de 78-jarige zanger, die is gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, afscheid van zijn publiek.

"Zij hebben ervoor gezorgd dat ik muziek kon maken en op podium mocht staan. Nog één keer trek ik samen met mijn band alle registers open en sluiten we hiermee mijn carrière groots af", aldus De Nijs.

In november gaf de Malle Babbe-zanger een concert in het Sportpaleis in Antwerpen, waarmee hij zijn carrière in België afsloot. Hij liet kort daarop weten ook nog een afsluitende show in Nederland te willen geven.

"Ik voel me heel goed, het concert in Antwerpen was wel goed voor mijn zelfvertrouwen", liet de artiest begin december weten in De Telegraaf. "Op het moment zelf misschien niet de hele tijd, maar terugkijkend, die enorme opkomst en alle reacties. Ik had toch anderhalf jaar niet gezongen. Helemaal niet. Ook thuis niet. Nee, geen noot."

Tijdens de show in de Ziggo Dome zal De Nijs samen met zijn band de grootste hits uit zijn oeuvre ten gehore brengen. Ook zijn er gastoptredens van Paskal Jakobsen, Daniël Lohues, Danny Vera en Claudia de Breij.

De kaartverkoop begint op vrijdag 17 december.