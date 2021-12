The Chainsmokers, S10 en Davina Michelle treden op tijdens Paaspop in 2022. De organisatie heeft dinsdag 47 namen bekendgemaakt van nationale en internationale artiesten die in het weekend van 15, 16 en 17 april optreden in Schijndel (Noord-Brabant).

Het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers is vooral bekend van hits als Closer, Something Just Like This en Don't Let Me Down. Zangeres en rapper S10 werd vorige week aangekondigd als de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2022.

De Berlijnse techno-dj Paul Kalkbrenner en de Amerikaanse rockband Eagles Of Death Metal staan eveneens op het affiche. Ook Kensington, The Opposites, Maan, DI-RECT, Floor Jansen, Chef'Special en Suzan & Freek treden op.

De festivalorganisatie maakt op een later moment nog meer namen bekend. Tickets zijn reeds in de voorverkoop gegaan.