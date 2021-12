Avril Lavigne (37) heeft bekendgemaakt dat haar hit Sk8er Boi verfilmd wordt. "Onlangs hebben veel mensen me gevraagd om dit nummer te spelen in tv-shows vanwege het 20-jarig bestaan", zegt de zangeres volgens NME. "Daarom ga ik van dit nummer een film maken en het naar een nog hoger niveau tillen."

Het in 2002 uitgebrachte Sk8er Boi staat op Lavignes debuutalbum Let Go en is een van de bekendste nummers van de Canadees-Franse singer-songwriter en actrice. Het lied gaat over een gemiste kans op liefde.

Een skater wordt verliefd op een bekakt meisje

"Je weet hoe het was op de middelbare school, je hebt allemaal verschillende groepjes", zegt de zangeres. In het lied wordt een skater verliefd op een bekakt meisje. Ze wijst de jongen af, omdat hij een punker is en haar vrienden vinden dat ze veel te cool is voor hem.

"Maar vijf jaar later voedt ze alleen een baby op en wenst ze dat ze haar hart had gevolgd en niet had willen voldoen aan de verwachtingen van de samenleving", vertelt Lavigne. De song moedigt mensen aan om niet te veel af te gaan op wat anderen zeggen.