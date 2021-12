Billie Eilish is in augustus positief getest op het coronavirus, maar heeft en heeft nog steeds klachten, onthulde de negentienjarige zangeres in de radioshow van Howard Stern op Sirius XM.

Eilish kreeg corona enkele maanden nadat zij volledig was gevaccineerd. "Ik ging niet dood, en dat zou ook niet gebeuren, maar dat neemt niet weg dat ik me ellendig voelde. Het was verschrikkelijk", zei ze.



"Ik heb nog steeds bijwerkingen, ik was bijna twee maanden ziek", legde ze uit. "Ik wil dat het duidelijk is dat het door het vaccin komt dat ik oké ben."