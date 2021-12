Zet een willekeurige kerstplaylist op en Do They Know It's Christmas van Band Aid (1984) komt voorbij. Aan een van de bekendste kerstpopliedjes werkte de crème de la crème uit de toenmalige popscene mee. Maar hoe ontstond het liedje eigenlijk?

Een van de meest besproken nieuwsdocumentaires in 1984 ging over de hongersnood in Ethiopië. De beelden shockeerden het BBC-publiek, onder wie ook zanger Bob Geldof. Hij wilde iets doen en besloot contact op te nemen met Midge Ure, de zanger van de Britse band Ultravox. Geldof en Ure hadden eerder samengewerkt voor een benefietshow en wilden zich weer samen inzetten voor een goed doel.

Na een brainstormsessie werd besloten dat er een all-star-kerstplaat moest worden opgenomen waar alle groten der aarde aan zouden meewerken. Geldof ging gelijk zijn adressenbestand af. "Ik belde Sting en Simon Le Bon (zanger Duran Duran, red.) en die wilden gelijk meedoen", vertelde Geldof in gesprek met Melody Maker.

"Diezelfde dag kwam ik toevallig Gary Kemp van Spandau Ballet tegen bij een antiekwinkel, die ook gelijk enthousiast was. En toen bedacht ik me: jezus, we hebben wel echt de crème de la crème te pakken hier."

Bob Geldof en Midge Ure op de dag van de opnames. Bob Geldof en Midge Ure op de dag van de opnames. Foto: Getty Images

Het liedje bestond al

De zanger sprak met alle deelnemende artiesten af dat zij geen vergoeding zouden krijgen. Ook maakte hij deals met gerenommeerde Britse muziektijdschriften, die gratis advertentieruimte zou vrijmaken voor de promotie van de nog titelloze plaat. De namen waren geregeld, de marketing ook: nu het nummer zelf nog.

Geldof en Ure wilden geen cover opnemen; dan zouden ze namelijk royalty's moeten betalen en zou er minder overblijven voor het goede doel. Geldof besloot een songtekst te gebruiken die hij eigenlijk in gedachten had voor zijn band Boomtown Rats. Alleen de zin 'And there won't be snow in Africa' werd toegevoegd, om duidelijk te maken dat het voor Ethiopië werd gedaan.

Ure richtte zich vervolgens op het in elkaar zetten van de muziek, Geldof was nog altijd druk bezig om zo veel mogelijk artiesten te regelen. Uiteindelijk zeiden slechts drie artiesten 'nee', maar Geldof wil nog altijd niet vertellen wie dat waren. Er waren ook artiesten, onder wie David Bowie, die wel mee wilden werken, maar het qua tijd niet voor elkaar kregen. Zij namen gesproken berichten op, die op de B-kant van de single zijn beland.

Bijna de opnames gemist

Op zondag 25 november, slechts een maand voor Kerstmis, was het zover. Artiesten als Bono, George Michael, Sting en Phil Collins (die ook zijn drumstel meenam) togen naar de Sarm West Studio in Londen en zongen gezamenlijk hun partijen in. Boy George arriveerde als laatste in de studio: de Culture Club-zanger zat de dag ervoor nog in New York en pakte de laatst mogelijke vlucht naar Londen. Voor een eerdere had hij zich verslapen.

Direct na Georges opnames begonnen de producers met het mixen van de muziek, toen nog onder de werktitel Feed the World. Om 8.00 uur 's ochtends was de plaat klaar en konden de promotie en de verspreiding beginnen.

Over de opbrengsten van de single was overigens nog wat gesteggel: Geldof eiste namelijk dat de volledige opbrengst naar het goede doel ging, en dus ook de btw. Maar volgens de regels mocht dat niet. Geldof ging in de media de confrontatie aan met premier Margaret Thatcher en eiste dat voor deze keer van de regels afgeweken mocht worden.

Thatcher en de regering gaven toe: het ingehouden btw-bedrag werd later alsnog uitgekeerd aan het goede doel. Het leidde overigens tot een vriendschap tussen Geldof en Thatcher, en de Britse regering besloot om de hongersnood in Ethiopië hoger op de agenda te zetten.

Boy George en Simon Le Bon (Duran Duran) kletsen tijdens de opnames. Boy George en Simon Le Bon (Duran Duran) kletsen tijdens de opnames. Foto: BrunoPress

'Slechtste creatie uit popgeschiedenis'

Het liedje werd goed opgepikt door de radio - het werd tientallen keren per dag gedraaid - en ook de verkoop ging als een speer. Een paar dagen na de release waren er al een miljoen platen verkocht. Een nummer 1-notering bleef dus niet uit.

Uiteindelijk werden er wereldwijd meer dan 3,5 miljoen singles verkocht en is er ruim 8 miljoen pond (meer dan 9 miljoen euro) opgehaald voor het goede doel. Dat bedrag is inmiddels ruim vertwintigvoudigd dankzij alle streams en radiozendtijd. "Alles gaat naar de mensen", vertelde Geldof. "Er is nog geen kopje koffie van betaald."

Na het succes is het Band Aid-concept nog driemaal herhaald. In 1989 besloot Geldof een nieuwe versie op te nemen. Dit keer verleenden onder anderen Kylie Minogue en Cliff Richard hun medewerking. En ook in 2004 en 2014 werd het bekende kerstliedje nieuw leven ingeblazen met hulp van artiesten die op dat moment erg populair waren.

Ondanks het financiële succes kijkt Geldof toch met wat schaamte terug op de liedjes zelf. "Ik ben verantwoordelijk voor de twee slechtste creaties uit de popgeschiedenis", zei hij tegen The Daily Mail. "Elk jaar hoor ik het weer. Elke fucking Kerst."