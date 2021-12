Voor Hind was het zondagmiddag ook even spannend. De zangeres mocht op de Nederlandse tribune naast het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi het volkslied ten gehore brengen, nog voor de spectaculaire overwinning waarmee Max Verstappen wereldkampioen werd.

Samen met de in oranje uitgedoste Nederlandse fans zong ze uit volle borst het Wilhelmus, zo is te zien op filmpjes die ze deelt op sociale media. Hind woont sinds dit jaar in Dubai en haar optreden was dan ook een soort thuiswedstrijd. Eerder liet ze al weten het een enorme eer te vinden om op deze historische dag het volkslied te mogen zingen.

Vorige maand zong Hind, die doorbrak in het eerste seizoen van Idols, nog voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun werkbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten.