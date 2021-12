Martin Garrix beklom het podium in Abu Dhabi nadat Max Verstappen de wereldtitel in de Formule 1 had veroverd. De twee vrienden vierden de overwinning samen met de aanwezige uitzinnige fans.

Na het spectaculaire vuurwerk en de uitreiking van de felbegeerde F1-trofee draaide Garrix een speciale set op het Yas Marina Circuit. De dj zou na afloop sowieso optreden bij het circuit. Eigenlijk zouden de Foo Fighters spelen, maar de band zegde om "medische redenen" af.

Garrix en Verstappen zijn al enige jaren bevriend. In 2014 reikte de dj tijdens het Sportgala de talentprijs uit aan de coureur en in 2017 verscheen hij zelfs als gast van Verstappen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, waar hij destijds ook optrad.

Verstappen is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur won de slotrace door Lewis Hamilton in de laatste ronde te passeren.