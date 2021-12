Martin Garrix beklimt zondag in Abu Dhabi het podium als Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1 wordt. De Nederlandse dj draait in dat geval een speciale set op het Yas Marina Circuit, meldt zijn management.

De 25-jarige dj draait na afloop sowieso een set naast het circuit. Eigenlijk zouden de Foo Fighters optreden, maar de band heeft om "medische redenen" afgezegd.

Garrix en Verstappen zijn al enige jaren bevriend. In 2014 reikte de dj tijdens het Sportgala een prijs uit aan de coureur en in 2017 verscheen hij als gast van Verstappen op het Yas Marina Circuit, waar hij destijds ook optrad.