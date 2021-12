Michael Nesmith, zanger en gitarist van de popband The Monkeees, is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten in een verklaring aan het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone.

"Met oneindige liefde kondigen we aan dat Michael Nesmith vanmorgen is overleden in zijn huis, omringd door familie, vredig en op natuurlijke wijze", aldus zijn familie in de verklaring.

Een maand geleden gaf Nesmith zijn laatste show in The Greek Theatre in Los Angeles. Dit deed hij met Micky Dolenz, het nu enige overgebleven lid van de band.

The Monkees, bekend van hits als I'm a Believer, Daydream Believer en Hey, Hey, We're The Monkees, werden enorm populair in de jaren zestig.

Ook hadden ze een gelijknamige televisieshow die vanaf 12 september 1966 op de Amerikaanse televisie verscheen en gedurende twee seizoenen werd uitgezonden door NBC.