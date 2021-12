De gelegenheidsformatie The Streamers, die in het voorjaar drie optredens gaf, lijkt terug te komen. Vrijdag verscheen een promofilmpje waarin onder anderen Frank Lammers, Kraantje Pappie en Guus Meeuwis te zien zijn.

Samen met Thomas Acda projecteren zij het logo van de groep in de lucht. Meer details geven ze niet, maar ze beloven volgende week vrijdag met meer informatie te komen.

De groep van achttien bekende artiesten werd opgericht toen live-optredens niet mogelijk waren vanwege het coronavirus.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam werd een eerste optreden gegeven en later volgden nog concerten op het terrein van Paleis Noordeinde en in De Kuip. Daarmee leek het voorbij.

"The Streamers zullen de boeken ingaan als de grootste gelegenheidsband van ons land. Dan moet je afsluiten in een stadion! Het liefst een met een groot muzikaal verleden. Madonna, U2, Pink Floyd, The Rolling Stones en The Streamers. Ons verhaal is af. Maar we gaan nog één keer alles geven. Zaterdag volgt een nieuwe show waar mensen het nog lang over zullen hebben", zei Kraantje Pappie eind mei, voorafgaand aan het derde optreden.