Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Snelle - In M'n Bloed

Snelle heeft er weer een succesvol jaar op zitten. Nadat hij vorig jaar de meest beluisterde artiest op Spotify in Nederland was, staat hij dit jaar weer in de top tien. Zijn album Lars is de meest beluisterde plaat van 2021 en geen nummer werd zo vaak gestreamd als Blijven Slapen, zijn duet met Maan. Na de verschijning van zijn album in maart werd het even wat stiller rond Snelle, maar nu is hij terug met een nieuwe single. Het nummer heet In M'n Bloed en gaat over de familie van de zanger.

Haevn & Birdy - Open Hearts

De Nederlandse band Haevn is de studio in gedoken met producer Egg White, die eerder meewerkte aan hits van artiesten als Adele, Duffy en James Morrison. Daar kwam de nieuwe single Open Hearts uit voort, die ze met de Britse zangeres Birdy, bekend van Skinny Love en People Help The People, opnamen. De bandleden ontmoetten haar via een producer waar ze beiden mee werkten. "Toen we Open Hearts naar haar stuurden, kregen we binnen tien minuten reactie. "I'm in!", zei ze. "Een paar dagen later schreven we het nummer samen af", aldus de band.

Ilse DeLange - Don't Hold Back

Ilse DeLange brengt op de valreep van dit jaar nog een nieuwe single uit. Het nummer heet Don't Hold Back en werd geschreven voor de reclame van een supermarktketen. Ze schreef in eerste instantie een stukje van een minuut en rondde dit af toen duidelijk werd dat het gebruikt zou worden voor de commercial. DeLange schreef het nummer als eerbetoon aan alle mensen die iets goeds doen voor een ander.

Sam Feldt & Rita Ora - Follow Me

Rita Ora heeft de smaak te pakken qua samenwerkingen met Nederlandse dj's. Nadat de Britse popster vorig jaar een grote hit had gescoord met het nummer Ritual, een samenwerking met Tiësto en Jonas Blue, is ze nu te horen op de nieuwe single van Sam Feldt. Het nummer heet Follow Me. Voor Feldt is het niet de eerste keer dat hij een Britse ster weet te strikken. Zo werkte hij eerder al samen met Ella Henderson.

Alicia Keys - Old Memories (Original)

Alicia Keys brengt vrijdag haar achtste album KEYS uit. De zangeres, bekend van hits als Fallin', No One en Girl On Fire, volgt hiermee het in 2020 verschenen ALICIA op. De plaat bestaat uit 26 opnames. Ze heeft tien nummers in twee versies opgenomen, namelijk de 'original' en de 'unlocked'. De zes overige nummers zijn in één versie verkrijgbaar. Keys maakte het album samen met hitproducer Mike Will Made It.

