Hind zingt zondag het Nederlandse volkslied op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi mocht Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1 worden. "Het hoge woord is eruit", meldt de zangeres donderdag op Instagram.

Hind verhuisde dit jaar naar Dubai. De afgelopen jaren zat de zangeres, die doorbrak in het eerste seizoen van Idols, vooral in Los Angeles.

Vorige maand zong ze nog voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun werkbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten.

Verstappen kan zondag in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden. Hij staat momenteel gelijk in punten met zijn rivaal Lewis Hamilton.