K3 is met de komst van Julia Boschman weer een trio geworden en na enkele weken samenwerken, wordt duidelijk hoe goed ze bij de groep past. De zangeressen vertellen in gesprek met NU.nl dat Boschman bijdraagt aan een pittiger K3.

De Nederlandse Boschman is na het winnen van K2 zoekt K3 meteen aan de slag gegaan met haar Belgische collega's Marthe de Pillecyn en Hanne Verbruggen. Er moest een album opgenomen worden en er staat een tour in maart gepland, waarvoor gerepeteerd moet worden.

Verbruggen is zeer te spreken over de dynamiek binnen de band nu Boschman zich erbij heeft gevoegd. "Het is absurd hoe goed ze bij ons past. Julia is een megastoere griet en ze gaat zeker bijdragen aan een pittiger K3. Ik merk dat Julia aanleunt tegen hoe Marthe en ik ook zijn. Natuurlijk staat K3 deels voor girly, verkleden en glitters, maar ook voor stoere outfits. Daarin ga je ons wel zien evolueren."

Boschman zegt warm welkom te zijn geheten door het Studio 100-team en haar bandmaatjes. "Het klikt meteen goed en we proberen het allemaal niet zo geforceerd te doen. Natuurlijk moeten we elkaar beter leren kennen, maar dat gaan we niet inplannen. Het is juist fijn dat het allemaal zo ontspannen gaat."

Waar er drie samenwerken, krijg je te maken met uiteenlopende meningen, maar daar hebben ze afspraken over gemaakt. "We hebben de regel ontwikkeld dat de meerderheid wint", vertelt Verbruggen. "Als twee derde van K3 het ermee eens is, gaat het meestal wel door. Dat is niet altijd leuk, maar het moet kunnen om erover te discussiëren en je moet er vooral ook niet te veel gewicht aan hangen. Het is niet persoonlijk."

Boschman krijgt de ruimte om haar plek te vinden binnen de band, zonder te veel adviezen te hoeven aanhoren. "Ze laten me lekker mijn ding doen en blijkbaar gaat dat tot nu toe goed", lacht ze. "Het voelt helemaal niet alsof er druk op me wordt gelegd. Ik hoef niks te bewijzen. De persoon die het hardst voor me is, ben ik zelf. Ik wil bijvoorbeeld de choreografieën zo snel leren dat ik af en toe moet worden teruggefloten."

Geschrokken van het strakke schema en het harde werken is Boschman niet. "Ik was erop voorbereid en doordat het allemaal zo leuk is, voelt het niet zo zwaar."

K3 is al ruim twintig jaar een succesformule en een van de belangrijkste paradepaardjes van Studio 100, maar dat wil niet zeggen dat het de leden voor de wind gaat. "Ik denk dat heel veel mensen denken: o, dat is K3, dat gaat helemaal vanzelf door Studio 100", vertelt De Pillecyn. "Dat is echt niet zo."

"We hebben natuurlijk geluk dat er zo'n groot bedrijf achter K3 zit en dat er zo veel mensen hard werken om het een succes te maken, maar dat geldt ook voor ons drieën. We doen er dag in dag uit alles aan om ervoor te zorgen dat K3 relevant blijft."

Over de toekomst van de band valt dan ook nog genoeg te dromen. "We hebben laten vallen dat we graag eens een kerstsingle of een kerstalbum willen maken", aldus Verbruggen. "Maar eerst gaan we ons richten op de eerste tour met Julia. Dat gaat zeker voor haar ook een hele ervaring worden. Het is qua zang en dans heel intensief, maar ik denk dat ze er klaar voor is."