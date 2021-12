Travis Scott voelt zich niet verantwoordelijk voor het drama dat zich tijdens zijn show op festival Astroworld afspeelde. Dat vertelt de artiest in zijn eerste grote interview sinds de tragedie.

"Ja, ik ben wel het gezicht van het festival", zegt Scott op de vraag van radiopresentator Charlamagne tha God of hij zich verantwoordelijk voelt voor de noodlottige afloop van het optreden. Tijdens de show, waarbij ook Drake op het podium stond, raakten bezoekers met elkaar in het gedrang waardoor er 8 doden en ruim 25 ernstig gewonden vielen. De rapper zou het optreden te laat hebben gestopt.

"Maar als artiest ben je vooral bezig met het creatieve aspect van een show, niet met de veiligheid en logistiek. Mijn verantwoordelijkheid beperkt zich tot het uitzoeken wat er nou precies is misgegaan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen." Scott zegt niet wie hij wel verantwoordelijk acht voor de gebeurtenissen.

De rapper gaat bijna een uur lang met de presentator in gesprek over het drama. Hij vertelt dat hij tijdens de show en ook daarna geen idee had wat er precies aan de hand was. "Ik kon het publiek niet goed zien. Toen ik merkte dat er heisa was, stopte ik een paar keer." Scott dacht dat het "slechts ging om mensen die flauwvielen". "Maar dat gebeurt vaker."

Wat we weten over de fatale situatie tijdens Astroworld Festival Tien mensen, onder wie minderjarigen, zijn om het leven gekomen. Nog eens 300 mensen raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat het publiek naar voren probeerde te dringen en dat hierbij mensen verdrongen werden. De politie heeft gezegd dat het onderzoek nog maanden kan duren.

De afdeling narcotica van de politie is ook betrokken bij het onderzoek, omdat er geruchten rondgaan dat iemand festivalbezoekers geïnjecteerd zou hebben met drugs.

Er zijn tot dusver ruim 140 aanklachten binnengekomen tegen Travis Scott en de verdere organisatie van het festival Astroworld. Zij eisen in totaal miljoenen.

De artiest heeft laten weten alle festivalgangers hun ticketgeld terug te betalen. Ook heeft hij aangeboden de begrafeniskosten te vergoeden van de overleden personen.

Via zijn oortje werd hem gemaand om zijn optreden te stoppen. "Maar ik had niet de indruk dat er een noodsituatie gaande was."

Pas vlak voor de persconferentie, waarin verteld werd dat er doden en gewonden tijdens de show waren gevallen, hoorde de artiest wat er precies aan de hand was.

Scott vertelt verder dat hij persoonlijk contact heeft met mensen die een dierbare zijn verloren door het festivaldrama. "Ik wil er altijd voor hen zijn. Ik wil ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt en dat ik hier ook een leidende rol in neem." Hij stelt voor dat festivalbezoekers een polsbandje gaan dragen die hun locatie en gezondheid in de gaten houdt.