Steven Bronski, de oprichter en toetsenist van de Britse popgroep Bronski Beat, is op 61-jarige leeftijd overleden meldt BBC News donderdag. De groep uit de jaren tachtig, onder meer bekend van de hit Smalltown Boy, bestond verder uit zanger Jimmy Somerville en toetsenist Larry Steinbachek.

Hun debuutnummer Smalltown Boy was voor veel mensen vanwege het onderwerp een bijzonder nummer. Het liedje gaat over een jonge homoseksuele man die een klein dorp verruilt voor de grote stad.

"In die tijd waren we slechts drie homoseksuele jongens die een band begonnen", zei Bronski in een interview met The Guardian in 2018.

"We voelden ons geen onderdeel van een bepaalde beweging. Natuurlijk zou vele jaren later blijken dat er meer homoseksuele artiesten waren dan gedacht."

In 1984 kwam het debuutalbum Age of Consent uit. Andere hits van de band, die in 1983 is opgericht, waren bijvoorbeeld Why? en een cover van Donna Summers I Feel Love.

"Verdrietig om te horen", zegt Somerville over het overlijden van Bronski. "Hij was een getalenteerde en hele muzikale man. Met hem werken aan zoveel nummers en het nummer dat ons leven veranderde, was ontzettend leuk."