Het eendaagse festival Dauwpop in Hellendoorn krijgt er volgend jaar een tweede dag bij. Met de Britse band Editors is ook direct de eerste naam in de line-up van 27 mei bekendgemaakt.

De andere namen op het affiche worden later bekendgemaakt. Kaartjes voor de extra dag zijn vanaf zaterdagochtend te koop.

Voor de eerste festivaldag op 26 mei, traditiegetrouw op Hemelvaart, zijn alle tickets al uitverkocht. Op die dag staan onder meer Kensington, Chef'Special, Eefje de Visser, Wolfmother, Typhoon en Snelle op het podium.