Drake wil niet meedingen naar een Grammy Award, de belangrijkste muziekprijs van de Verenigde Staten. De Canadese rapper was genomineerd in twee categorieën, maar heeft zich zonder opgaaf van redenen teruggetrokken.

De 35-jarige artiest was genomineerd voor beste rapperformance (Way 2 Sexy) en beste rapalbum (Certified Lover Boy). De awardorganisatie vraagt platenlabels elk jaar zelf artiesten aan te dragen die in aanmerking voor een nominatie willen komen. De vraag van Drake is dus opmerkelijk te noemen: zijn label heeft hem eerder zelf aangemeld.

Drake en zijn managers hebben gevraagd om zijn naam van de nominatielijst te verwijderen en dat verzoek is gehonoreerd, vertellen betrokkenen aan The New York Times. De Recording Academy, de organisatie achter de awards, gaf geen commentaar.

Drake liet zich eerder kritisch uit over Grammy's

Drake opperde een jaar geleden nog dat er nieuwe muziekprijzen moesten komen, toen zijn collega The Weeknd volgens hem onterecht niet genomineerd werd voor een Grammy. "Ieder jaar weer schrikken we dat deze awards niet op één lijn liggen met wat nu echt populair is en echt impact heeft gemaakt op muzikaal gebied en daar zouden we mee moeten stoppen. Misschien moeten we accepteren dat, wat ooit de hoogste vorm van erkenning was, er niet langer toe doet voor artiesten."

"Het is alsof je een familielid hebt waarvan je verwacht dat ze zullen leren van hun fouten, maar dat ze maar niet veranderen. Dit is het perfecte moment voor een nieuwe organisatie om iets nieuws op te bouwen, iets waar we op voort kunnen borduren met nieuwe generaties", aldus de rapper destijds. Eerder sprak hij zich in zijn speech na het winnen van een Grammy ook al kritisch uit.

Niet alleen Drake keert de muziekprijzen de rug toe: andere belangrijke artiesten gingen hem al voor, onder wie The Weeknd en Frank Ocean.

De Recording Academy probeert al jaren een uittocht van grote gekleurde artiesten te voorkomen. Zij menen niet alleen dat er een te klein aantal awards naar zwarte artiesten in prestigieuze categorieën gaat, maar vinden ook dat de organisatie en haar juryleden er niet in slagen om het culturele gewicht en de complexiteit van de hedendaagse zwarte muziek te erkennen en te waarderen.