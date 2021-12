Jan Kooijman is van plan volgend jaar een carrière met zijn eigen muziek van de grond te krijgen. De presentator, danser en acteur schrijft maandag op Instagram dat hij in de afgelopen maanden liedjes heeft geschreven die hij wil uitbrengen.

"In alle rust werk ik al een paar jaar met een aantal zeer fijne mensen aan liedjes. Omdat ik graag schrijf, omdat muziek enorm belangrijk voor me is, omdat mijn creativiteit zich nooit tot één discipline heeft beperkt", schrijft hij op het sociale medium.

Kooijman noemt het "spannend en eng" om de nummers met de wereld te delen. "Maar het leven is echt te kort om niet de dingen te doen die je graag doet, toch?", vraagt hij aan zijn volgers. Kooijman deelt ook een fragment van een van de nummers.

Het is niet de eerste keer dat Kooijman zijn zangkunsten met de wereld deelt. In 2016 deed hij mee met het programma It Takes Two, waarin bekende Nederlanders die geen professioneel zanger zijn op een podium zongen. Kooijman schopte het onder begeleiding van Glennis Grace tot de vierde plaats.