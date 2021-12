Olivia Rodrigo komt volgend jaar voor het eerst voor een concert naar Nederland. De zangeres die dit jaar grote hits scoorde met Drivers License en Good 4 U staat op 22 juni 2022 in AFAS Live.

Het concert van de achttienjarige zangeres is onderdeel van haar Sour-wereldtour, vernoemd naar haar debuutalbum dat in mei verscheen. De tour gaat in april van start in San Francisco en eindigt in juli in Londen. Rodrigo doet grote steden in Noord-Amerika en Europa aan.

Rodrigo, die als actrice al in de series Bizaardvark en High School Musical: The Musical - The Series te zien was, brak aan het begin van dit jaar groots door met haar single Drivers License. Het werd wereldwijd het meest beluisterde nummer op Spotify van het jaar, zo werd vorige week bekend.

Rodrigo is zeven keer genomineerd voor de aanstaande uitreiking van de Grammy Awards. Ze is genomineerd als nieuwe artiest, met Drivers License en het album Sour.