The Cure treedt 25 november 2022 op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert maakt deel uit van de Europese tour van de Britse band.

Ook in 2016 stond The Cure in de Amsterdamse concertzaal. De laatste keer dat de band in Nederland optrad was in 2019 op Pinkpop.

The Cure bestaat uit frontman Robert Smith, gitarist Reeves Gabrels, drummer Jason Copper, basgitarist Simon Gallup en toetsenist Roger O'Donnell. De band bracht voor het eerst een album uit in 1979, Three Imaginary Boys, maar brak in 1980 pas echt door met het nummer A Forest.

Fans kunnen vanaf komende vrijdag een kaartje kopen voor het optreden in de Ziggo Dome.