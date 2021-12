Il Divo komt naar Nederland

Over een klein jaar komt Il Divo naar de Amsterdamse Ziggo Dome. Op 6 november 2022 spelen ze hun grootste hits, maar ook liedjes van hun nieuwe album For Once In My Life: A Celebration of Motown. Hiervoor coverden ze bekende nummers als For Once In My Life van Stevie Wonder en Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye.



De kaartverkoop voor de show start vrijdag 3 december om 11.00 uur via Ticketmaster.