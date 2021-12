Rob de Nijs is van plan om nog een laatste afscheidsconcert te geven in april 2022, in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 78-jarige zanger zegt in gesprek met De Telegraaf dat zijn optreden in het Sportpaleis in Antwerpen hem zo veel energie heeft gegeven, dat hij het toch nog aandurft.

De Nijs, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, vertelt dat het afscheidsconcert in België eind november hem een "boost" heeft gegeven.

"Na twintig minuten werd het me even te veel tijdens het nummer Eindelijk vrij. De tranen rolden over mijn wangen en ik twijfelde of ik wel door kon gaan. Mijn vrouw Henriëtte zag dat en liep even naar me toe met een glas water. Het publiek zag mijn worsteling en er kwam zo’n golf van warmte, liefde en energie uit de zaal. Ze hebben me er doorheen gesleept en daarna zat ik er lekker in. Het was prachtig", aldus de artiest.

De afscheidsavond in Amsterdam moet in april plaatsvinden, maar de kaartverkoop start nog niet vanwege de huidige coronamaatregelen. "Het verloop van de pandemie is zo grillig dat je pas laat aan de kaartverkoop moet beginnen. Als het dan weer niet zou lukken, geeft het anders alleen maar rompslomp. Dus we hopen van wel, maar zeker weten doen we het pas over een paar weken, en nog: wat is dán 'zeker weten'?"

Fysiek voelt De Nijs zich in ieder geval sterk genoeg. "Ik voel me heel goed, het concert in Antwerpen was wel goed voor mijn zelfvertrouwen. Op het moment zelf misschien niet de hele tijd, maar terugkijkend, die enorme opkomst en alle reacties. Ik had toch anderhalf jaar niet gezongen. Helemaal niet. Ook thuis niet. Nee, geen noot."