Mariah Carey heeft een record verbroken in de Verenigde Staten. Haar klassieker All I Want for Christmas Is You (1994) is de enige kersthit die meer dan tien miljoen keer is verkocht. De zangeres heeft daarom een diamanten award gekregen van de Recording Industry Association of America (RIAA), die de verkopen bijhoudt.

"Ik blijf verbaasd dat de liefde voor mijn nummer nog altijd bestaat en ik voel meerdere emoties", zegt Carey tegen Amerikaanse media. "Ik vind het ongelooflijk dat All I Want for Christmas Is You verschillende decennia in de muziekindustrie heeft doorstaan."

Het nummer keert nog altijd rond de kerstperiode terug in de hitlijsten. Ook in de Nederlandse Single Top 100 kwam het liedje vorig maand weer binnen. Deze week staat hij op de 25e plek. De afgelopen drie jaar belandde het nummer uiteindelijk op de eerste plaats.